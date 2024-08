Por Euronews

Continúa la serie de detenciones de alto nivel en la cúpula del ejército ruso. Esta vez la purga ha afectado al ex viceministro de Defensa Pavel Popov ha sido enviado a un centro de detención preventiva. Es sospechoso de malversación de fondos del Parque Patriota.

El Comité de Investigación de la Federación Rusa ha abierto una causa penal por fraude a gran escala contra el ex viceministro de Defensa y general del ejército de reserva Pavel Popov. Un caso más en el que aflora la corrupción en Rusia mezclada con guerras de poder de distintos sectores enfrentados de la élite en Moscú. Varios analistas relacionan las purgas con el fracaso de la operación militar rusa en Ucrania.

El jueves, el Tribunal Militar de la guarnición 235 de Moscú lo envió a la cárcel de Butyrka a petición de la investigación. La sesión se celebró a puerta cerrada, "debido a la posibilidad de que se revele el secreto de la investigación u otros secretos protegidos por la ley". El general no admitió su culpabilidad.

El ex viceministro de Defensa y general del ejército en la reserva de Rusia Pavel Popov AP/Russian Defense Ministry Press Service

Permanecerá detenido al menos hasta el 29 de octubre. Los investigadores militares también han interrogado a la mujer y a los dos hijos de Popov. La policía ha registrado su residencia principal y otros domicilios.

Popov es considerado un estrecho colaborador del ex ministro de Defensa ruso Serguéi Shoigú. Popov trabajó bajo su dirección en el Ministerio de Emergencias durante casi 20 años, y en 2013 pasó al Ministerio de Defensa como viceministro. Cuando el titular del ministerio dimitió, su adjunto también fue destituido de su cargo, al haber sido expulsado del servicio militar.

La huella de la corrupción en Rusia

El caso de Popov se refiere a las actividades comerciales de Patriot Park, que recibe el nombre de "Disneylandia militar". Está situado cerca de la localidad de Kubinka, distrito de Odintsovo, en la región de Moscú. De 5.000 hectáreas, construido para mostrar el armamento soviético y ruso, incluye un campo de tiro, una base aérea, museos y salas de exposiciones, así como la iglesia principal de las Fuerzas Armadas rusas.

Según la investigación, en 2021-2024 Popov, "responsable del desarrollo, mantenimiento y funcionamiento del Parque Patriota, se enriqueció a costa de esta institución, actuando junto con el director del parque, Viacheslav Ajmedov, y el jefe adjunto del departamento principal de desarrollo de la innovación del Ministerio de Defensa ruso, Vladímir Shesterov", dijo el Comité de Investigación en un comunicado. Estos últimos fueron detenidos a principios de agosto en un caso de corrupción. Ambos se declararon culpables y testificaron contra Popov.

¿De qué se le acusa?

En la denuncia se especifica que Popov realizó obras de construcción y reparación a expensas del parque de su finca en el distrito de Krasnogorsk, en la región de Moscú. También obligó a los responsables de organizaciones comerciales vinculadas por un contrato con el parque a "realizar obras de construcción e instalación en sus casas de campo sin pagar por ellas".

Además, se supo que el propio ex comandante y miembros de su familia poseen bienes inmuebles por valor de más de 500 millones de rublos. Si se demuestra la culpabilidad de Popov, se enfrenta a una pena de hasta diez años de cárcel. El abogado de Popov insiste en que su cliente no estaba relacionado con las actividades del parque y no participó en las maquinaciones.

Golpe al clan Shoigú

En mayo de este año, el presidente Vladímir Putin nombró a Andrei Belousov jefe del Ministerio de Defensa, y envió a Serguéi Shoigú a la jubilación. Éste asumió el cargo de Secretario del Consejo de Seguridad, lo que se considera un claro descenso de categoría. Casi inmediatamente comenzaron las purgas de personal en el Ministerio de Defensa.

Pavel Popov se convirtió en el tercer adjunto de Shoigu, que pasó a ser objeto de una causa penal. El primero en ser detenido fue Timur Ivanov, conocido como la mano derecha del ex ministro de Defensa. Se le acusa de soborno a gran escala. Dmitri Bulgakov fue el segundo en ser detenido en relación con sospechas de malversación y peculado.

También se dio amplia publicidad a las detenciones de Yuri Kuznetsov, jefe del principal departamento de personal del Ministerio de Defensa, Vadim Shmarin , jefe del principal departamento de comunicaciones del Ministerio de Defensa, e Ivan Popov, ex comandante del 58º Ejército.