Un coro checo recauda más de 80.000 euros para los soldados ucranianos

Sus actuaciones, discos compactos y artilugios están ayudando a comprar botiquines para los soldados ucranianos en el frente.

Mientras Ucrania sigue inmersa en el conflicto del Kursk y otros campos de batalla, un coro con sede en la República Checa está ayudando a comprar productos esenciales para apoyar a los soldados en el frente.

El grupo tiene su sede en Litomyl y se llama 'Sonjasnyk', que en español se traduce como "Girasol". Sus miembros son tanto locales como ucranianos. Crearon el coro a raíz de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, en febrero de 2022.

Han publicado un disco compacto titulado 'Still a Little While, Ukraine Hold Still a Little While'. El cantante y compositor Pavel Helan dice que con su música el coro quiere ayudar un poco más antes de que acabe esta terrible guerra".

Desde que empezaron, han recaudado más de 2 millones de coronas checas, que son unos 80.000 euros. El dinero recaudado se utiliza para comprar botiquines y flejes.

No sólo venden música, sino también camisetas y artilugios con temática ucraniana. "Nos gusta porque podemos apoyar a nuestra patria desde el extranjero y mantiene vivas las esperanzas de nuestra futura victoria", afirma Iryna Daineka, miembro del coro ucraniano. "Creo que esto hace que nuestra victoria esté más cerca", señala.

