PUBLICIDAD

En febrero, Europa se vio conmocionada por el resultado en las elecciones parlamentarias alemanas de Alternativa para Alemania, que se convirtió en la segunda fuerza en el Bundestag. Tras las elecciones parlamentarias del 18 de mayo en Portugal, la ultraderechista Chega puede convertirse en la segunda fuerza política del país. Ese mismo día, los rumanos eligieron a su presidente. El ultraderechista Geroge Simion se quedó a un paso de la victoria.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Polonia, que también tuvo lugar el 18 de mayo, muestra un apoyo muy elevado a los candidatos de los partidos más derechistas. En total, la derecha polaca obtuvo más del 50% de los votos.

Slawomir Mentzen, candidato presidencial de Konfederacja, que se describe a sí mismo como un partido conservador-liberal, y Grzegorz Braun, de Konfederacja Korony Polskiej, partido de cuya página web se puede descargar, entre otras cosas, un documento titulado "A Quo Primum: sobre el excesivo papel de los judíos en el Reino de Polonia", obtuvieron juntos casi el 21% de los apoyos.

Sus votantes se los disputan ahora los candidatos que pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Rafał Trzaskowski, de la liberal Coalición Cívica, y Karol Nawrocki, apoyado por el partido derechista Ley y Justicia.

¿Quiénes son los votantes de Mentzen?

"Los votantes de Mentzen no son un grupo homogéneo", afirma Olgierd Annusewicz, politólogo de la Universidad de Varsovia, en una entrevista con 'Euronews'. Entonces, ¿quién está incluido en el 14,8% que le votó en las elecciones polacas del domingo?

"Hay sin duda mucha gente que cree firmemente en ciertos pensamientos aislacionistas, que es reacia a la Unión Europea o que piensa en términos muy tradicionales en general, en cuestiones sociales por ejemplo, en las que se ha expresado Slawomir Mentzen," - valora el politólogo.

Subraya que también son votantes de libre mercado. "Creen que sólo el libre mercado es capaz de darles cierto nivel de felicidad o de confianza en el Estado. Son votantes en parte alejados del gobierno de la Plataforma Cívica, que solía ser el epítome del liberalismo político polaco, y hoy este liberalismo se atribuye más convencionalmente a la Plataforma".

"Por último, también hay un cierto grupo de personas, especialmente jóvenes, que votaron a Sławomir Mentzen, no necesariamente por los puntos de vista que predica, sino porque, en primer lugar, es antisistémico, y a los jóvenes muy a menudo no les gusta el sistema, no les gusta el Estado y sus instituciones, pero también simplemente porque les parecía guay, les parecía atractivo, interesante", explica el doctor Annusewicz. "Recordemos que Mentzen era el más joven de todos los candidatos que se presentaban. Fue capaz, a su manera, de encontrar el contacto con esta generación joven".

"Los votantes jóvenes sólo socializan políticamente, el estilo y la forma de comunicación son muy importantes para ellos, no el contenido; por ejemplo, una gran parte de los votantes del muy conservador Mentzen no se consideran en absoluto de derechas". A Mentzen le animó su cautela hacia el apoyo incondicional a Ucrania y sus opiniones extremistas a favor del mercado. Las generaciones más jóvenes se han criado en un culto irreflexivo al capitalismo salvaje bajo el signo de Margaret Thatcher y ven el remedio a la crisis del capitalismo en ideas aún más orientadas al mercado", explica el politólogo Rafał Chwedoruk, profesor de la Universidad de Varsovia.

¿Quiénes son los votantes de Braun?

Grzegorz Braun obtuvo un resultado sorprendentemente alto, el 6,34% de los votos, y se alzó con el cuarto puesto en la carrera presidencial, a pesar de que sólo era séptimo en las encuestas.

"Esto es, por supuesto, un poco sorprendente, porque parecería que un candidato con opiniones muy extremas, que es muy expresivo en este sentido, pero también muy controvertido en la escena política, no sería atractivo para demasiados votantes. Esto, por cierto, también ha ocurrido normalmente con este tipo de candidatos a lo largo de la historia. Sin embargo, ha resultado ser diferente", explica Olgierd Annusewicz a 'Euronews'.

"Braun obtuvo el apoyo sobre todo de hombres de mediana edad. Sus partidarios viven en muchos de los municipios más conservadores de todo el país, poco urbanizados, con fuertes lazos sociales tradicionales.

Además del conservadurismo moral, hay voces de protesta por la falta de política polaca hacia Ucrania, un sentimiento de amenaza de que el ejército polaco se vea arrastrado a una acción militar en Ucrania, lo que es rechazado por la mayoría de los ciudadanos polacos, y miedo a las consecuencias de la migración", añade el profesor Chwadoruk. Según el Dr. Annusewicz, al votante de Braun "le disgusta mucho la realidad que le rodea" y "no importa si con razón, pero tiene un poco de miedo del mundo que le rodea".

PUBLICIDAD

El politólogo dice que a este votante "le gustaría que el Estado atendiera primero sus necesidades y, al mismo tiempo, tiene la sensación de nuevo, no importa si con razón o sin ella, de que el Estado es más solidario con los demás que consigo mismo" y que la tradición es muy importante para él.

"También es finalmente un votante así el que probablemente ha perdido la fe, el afecto por los partidos políticos clásicos. Si hablamos de partidos de derechas, Ley y Justicia. Y ha buscado a otro en este lado derecho de la escena política, simplemente más expresivo", explica.

Mentzen y Braun ponen condiciones

Tanto Slawomir Mentzen como Grzegorz Braun quieren hacerse un nombre y plantean exigencias a los candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta. Mentzen enumera ocho puntos, que son las condiciones que debe cumplir un candidato para obtener su apoyo.

Entre ellas figura la garantía de que el presidente entrante no firmará ninguna ley que aumente los impuestos existentes para los polacos, no permitirá el envío de soldados polacos a territorio ucraniano, no firmará una ley que ratifique la adhesión de Ucrania a la OTAN, una ley que limite el acceso de los polacos a las armas o la ratificación de cualquier nuevo tratado de la UE que debilite el papel de Polonia.

PUBLICIDAD

Mentzen ofreció a Trzaskowski y Nawrocki una conversación en su canal de YouTube. "Mentzen está construyendo, poniéndose en el punto de mira y demostrando que hoy es el jefe. Desde el punto de vista del interés político de Slawomir Mentzen, se trata de una jugada excelente", comenta el Dr. Annusewicz.

Por su parte, Grzegorz Braun, desde Bruselas, donde ocupa un escaño en el Parlamento Europeo, presentó una declaración en la que exige al futuro presidente, entre otras cosas, "que rechace el llamado pacto migratorio de la Unión Europea y ponga fin a la inmigración, tanto legal como ilegal".

"Mis electores, aquellos que apoyaron mi candidatura y que ahora se han vuelto desafectos, se han convertido en buscados en el mercado político con vistas a una segunda vuelta de las elecciones", afirma Braun en un comunicado publicado en su canal X.

PUBLICIDAD

Tanto el Partido Ley y Justicia como la Coalición Cívica afirman que son el socio ideal para Mentzen y sus votantes. "Siempre lo he dicho: en la derecha no hay enemigos. Estoy a favor de una coalición con la Confederación", asegura el diputado de Ley y Justicia Janusz Kowalski.

"No me cabe la menor duda de que si los votantes de Slawomir Mentzen, y entiendo que él ha definido lo que es importante para ellos, escuchan lo que dice Rafal Trzaskowski, de repente quedará claro que muchas de estas cuestiones son cercanas a Rafal Trzaskowski", Krzysztof Kwiatkowski, senador de Plataforma Cívica, argumenta a su vez.

"La extrema derecha perderá si gana Nawrocki".

El Dr. Annusewicz argumenta que "la extrema derecha perderá si gana Karol Nawrocki". "Esto se debe a que la victoria de Karol Nawrocki refuerza la Ley y la Justicia. La pérdida de Karol Nawrocki debilita a Ley y Justicia en el sentido de que puede contribuir a algunos movimientos de base, al cuestionamiento de la dirección o a algunos intentos de separatismo del partido", explica el politólogo.

PUBLICIDAD

Según el profesor Chwaduruk, por otra parte, Mentzen reforzará su posición dentro de la Confederación como líder, en detrimento del vicepresidente del Sejm, Krzysztof Bosak. "Braun, por su parte, se enfrentará a una alternativa: el reingreso, en condiciones más favorables, en la Confederación o el intento de construir un comité de ámbito nacional y atacar al PiS y a la Confederación desde el lado tradicionalista y antibelicista al mismo tiempo y aprovechar el euroescepticismo de una parte de los votantes de derechas", predice el profesor Chwadoruk.

El 50% de los polacos vota a la derecha

Más del 50% de los electores polacos votaron a la derecha en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 18 de mayo. "Este voto a la derecha proviene del hecho de que nosotros, los ciudadanos, nos sentimos un poco preocupados. Nos preocupa la situación de la seguridad, nos preocupan las cuestiones de inmigración, la posición de los seres humanos en relación con el resto del mundo.

Y la derecha lleva años comunicando y creando en el electorado esta creencia de que ellos son la cura para todos los males y que son los que proporcionarán esa seguridad", afirma el Dr. Hab Annusewicz.

"Hoy, el mayor reto de esta parte centrista de la escena política polaca es convencer a los polacos de que ellos se ocuparán de la seguridad igual de bien", concluye. "El COVID-19, los problemas migratorios, la situación en la frontera polaco-bielorrusa y la guerra aumentaron la connivencia por la seguridad, lo que benefició a la derecha", enumera el profesor Chwedoruk.

PUBLICIDAD

"La Confederación decidirá la forma de Polonia".

"La Confederación podría ser una agrupación que desempeñará un papel importante en 2027", afirma el Dr. Annusewicz. El portavoz de Slawomir Mentzen, Wojciech Machulski, admite que la Confederación cuenta ahora con que su fuerza aumente significativamente.

"Sobre todo, esperamos una situación en la que no se pueda hacer nada sin el voto de la Confederación. Los dos bandos enfrentados, el de Tusk y el de Kaczynski, no podrán tomar decisiones en el Sejm por sí solos. Creo que en 2027 ya podremos decir tranquilamente después de estas elecciones que la Confederación decidirá sobre la forma de Polonia, sobre lo que ocurrirá en Polonia."

Sławomir Mentzen durante una conferencia en la que debía anunciar a quién apoyaría en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. fot. Paweł Głogowski

"Estoy convencido de que hoy la Confederación, que representa sobre todo a una gran parte de la generación joven, se está preparando para asumir la responsabilidad de Polonia después de 2027 de forma profesional", coincide Janusz Kowalski, del partido Ley y Justicia.

PUBLICIDAD

El diputado de Ley y Justicia también entiende por qué se ha votado mucho a Grzegorz Braun. "Las emociones asociadas a este grupo de votantes que dicen definitivamente 'no' al acercamiento a Ucrania, no a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. También comparto firmemente la opinión de que Ucrania no debe ser admitida en la OTAN, porque debemos pensar en los intereses polacos, debemos exigir cuestiones relativas a Volinia, exhumaciones inmediatas."

"Es un poco triste que Grzegorz Braun abandonara la Confederación, porque si no lo hubiera hecho, quizá este resultado conjunto habría sido aún mayor. Grzegorz Braun, en cambio, ha decidido seguir una carrera en solitario y creo que es más probable que siga siendo así", valora el portavoz de Slawomir Mentzen.