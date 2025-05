PUBLICIDAD

Durante casi tres meses, miles de soldados ucranianos resistieron los ataques rusos en los túneles y búnkeres de la acería Azovstal, convirtiéndose así en un símbolo de la resistencia contra la agresión rusa. Antes de que comenzara la invasión rusa a gran escala el 24 de febrero de 2022, alrededor de medio millón de personas vivían en la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste del país. Ha estado cerca de la línea del frente desde 2014 y se consideraba estratégica y simbólicamente importante.

A menudo se hacía referencia a Mariúpol como la puerta de entrada a Crimea. Su captura proporcionó a Rusia un enlace terrestre entre la península de Crimea ocupada y la región de Donetsk, controlada en parte por los separatistas.

Anatoli Basenko se alistó en el batallón de voluntarios Dnipro-1 en 2014 para defender su región natal de Donetsk. Siete años después, fue licenciado y se trasladó a Polonia. Pero cuando comenzó la invasión rusa a gran escala, regresó para defender a su país. "Tomé la decisión final cuando me enteré por mi familia de los ataques en Kiev", dijo Basenko a 'Euronews'.

Volvió a casa de un turno de noche el 24 de febrero y recibió una llamada de Ucrania. La guerra estaba en pleno apogeo, los misiles sobrevolaban Kiev, todo el país estaba siendo bombardeado. "Sólo dije: 'Lo entiendo', colgué, me fui a trabajar, entregué mi preaviso y compré un billete de autobús". Dos días después llegó a Kiev, se alistó en las Fuerzas de Autodefensa Azov y le dieron un arma. "La tarea era defender la capital contra los atacantes rusos", explica.

Anatolii Basenko delante de una bandera de Azov Zur Verfügung gestellt von Heart of Azovstal

Al mismo tiempo, siguió de cerca la dramática situación en Mariúpol. Rusia lanzó un ataque masivo contra la ciudad y la selló: nadie podía salir. Miles de civiles buscaron refugio en sótanos durante semanas, a menudo sin agua ni comida. La acería Azovstal también sirvió de refugio a civiles y a unos 2.500 soldados ucranianos.

"No paraba de decir que tenían que levantar el bloqueo de la ciudad, que necesitaban ayuda, que había que hacer algo", recuerda Basenko. Estaba sentado en Kiev, sin nada que hacer, y no quería quedarse de brazos cruzados. Entonces llegó la llamada y todo fue muy rápido: entrevista, salida hacia Dnipro, vuelo en helicóptero a Mariúpol. "Antes del vuelo, nos advirtieron: "Sois valientes, pero no sabemos cómo os sacaremos después". Pero para Basenko estaba claro, no podía quedarse de brazos cruzados.

Poco después, estaba de camino a Mariúpol. Basenko aún recuerda hoy el ambiente entre sus camaradas, porque era positivo. Los habitantes de Mariúpol sintieron que no habían sido olvidados en el vasto campo, dice Basenko. "También fue alentador ver que los hombres fueron traídos en avión desde Kiev, a pesar de que se dieron cuenta de que probablemente no regresarían", añade.

Una acería en las afueras de la ciudad de Mariúpol , Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022. Sergei Grits/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Vladyslav Zhayvoronok, un joven combatiente del regimiento Azov, también se encontraba entre los defensores. Había sido trasladado con su unidad a la acería de Azovstal a finales de marzo. Al principio, la planta sirvió como base de descanso, suministro de alimentos y material. Pero pronto se convirtió en el último bastión.

En los búnkeres subterráneos se instaló incluso un proyecto de radio, 'Bunker FM', con el que los atrapados en su interior trataban de mantenerse en contacto y discutir posibles misiones a pesar del bloqueo informativo. Zhayvoronok y sus compañeros no esperaban una evacuación, sino refuerzos. Pero eso no se materializó. "Las dos últimas semanas de la defensa de Mariúpol y Azovstal me parecieron extrañamente fáciles", recuerda hoy Zhayvoronok.

"Ya había aceptado mi muerte y sólo quería morir cumpliendo con mi deber. Es muy sencillo. Los militares lo entenderán. Cuando te das cuenta de que ya está, de que más de la mitad de tus amigos han muerto, entonces sabes que eres el siguiente, y te quedas completamente tranquilo. Vi el cuerpo de mi mejor amigo en una bolsa para cadáveres. Estaba completamente tranquilo porque sabía: hoy le ha tocado a él, mañana me tocará a mí. O quizá dentro de cinco minutos".

Retirada a la acería de Azovstal

Durante la retirada a la acería de Azovstal, la unidad de Basenko intentó cruzar el río Kalmius en balsas improvisadas. Pero no todas llegaron a la otra orilla. Sólo tres de las cuatro balsas llegaron a su destino y el grupo de Basenko fue atacado. El 15 de abril resultó gravemente herido.

Una granada detonó justo a su lado y le arrancó la pierna izquierda. Sus compañeros le hicieron inmediatamente un torniquete. De los diez soldados de su grupo, cuatro resultaron ilesos, tres heridos y tres muertos. A pesar de todo, lograron llegar al búnker de Salisjaka, en el emplazamiento de Azovstal. Eran ya las 10 de la noche cuando llegaron. Zhayvoronok también resultó gravemente herido. Cuando regresaban de un búnker médico a su posición, un misil antitanque alcanzó a su grupo. Dos de los cuatro soldados resultaron gravemente heridos.

"Perdí la pierna, la vista temporalmente en un ojo, recibí numerosas heridas de metralla, pero no pudieron matarme", dice Zhayvoronok. "Una paramédica, Nina, se negó a meter mi cuerpo en una bolsa para cadáveres. Decidió continuar con la reanimación, y funcionó. Por eso estoy vivo".

Soldados ucranianos en su escondite en Mariúpol, Ucrania, el 7 de mayo de 2022, en la destruida fábrica de acero Azovstal. Dmytro Kozatsky/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

"¿Cuándo me cortarán la pierna?"

La primera pregunta de Basenko al paramédico fue: "¿Cuándo me cortarán la pierna?". La amputación tuvo lugar a la mañana siguiente, a las cinco, y más tarde tuvo que ser amputada de nuevo debido a una infección y a una incipiente insuficiencia renal. Permaneció inmóvil de espaldas durante casi una semana, sin apenas poder moverse.

Para él es un milagro seguir vivo. "No sé qué me dio fuerzas para hacerlo", dice Basenko. "Es simplemente un milagro. Simplemente un milagro". El 16 de mayo de 2022, los últimos defensores de la acería de Azovstal se rindieron. Basenko y sus compañeros fueron capturados por las fuerzas armadas rusas.

El Gobierno ucraniano prometió entonces que haría "todo lo necesario" para rescatar a un número indeterminado de soldados. Sin embargo, en un principio su destino no estaba claro. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a confirmar si los prisioneros estaban siendo tratados como prisioneros de guerra o como criminales.

Unas seis semanas más tarde, el 29 de junio, Basenko fue liberado en el marco de un intercambio de prisioneros. "Me alegré de volver a casa y ver de nuevo a mis seres queridos, a mi familia", recuerda. "Por eso estaba tan eufórico".

Miles de soldados ucranianos siguen cautivos en Rusia

Pero no todos tuvieron tanta suerte. Miles de soldados y civiles ucranianos siguen en cautiverio ruso. Al parecer, muchos de ellos son sometidos a torturas y malos tratos. Basenko cree que en Occidente se presta muy poca atención a este asunto. "El mundo debería saber cómo trata Rusia realmente a los prisioneros de guerra ucranianos. No creo que Occidente comprenda del todo los crímenes de Rusia", afirma.

Su propio destino le ha marcado, pero no le ha destrozado. "No es tan malo como a veces parece. Ha sido peor. Por eso no tenemos derecho a rendirnos ni a seguir como antes. Tenemos que luchar por los que siguen cautivos y recordar a los que han muerto".

Basenko con camaradas. Foto zur Verfügung gestellt von Heart of Azovstal

Cuando piensa en Mariúpol, el dolor se combina con el orgullo. "Quiero transmitir que los chicos y chicas que defendieron la ciudad arriesgaron sus vidas más preciadas para que hubiera paz en Ucrania y la guerra no se extendiera a otras grandes ciudades. Eso es exactamente lo que la gente sacrifica por el bien de los demás".

Mariúpol no ha perdido nada de su significado para él. "Mariúpol siempre seguirá siendo una ciudad hermosa y pintoresca en mi corazón. Me encantaría volver a nuestra Mariúpol bajo la bandera ucraniana".