"Sobreviví Azovstal": los veteranos de una batalla decisiva cuentan su historia a Euronews

Ha pasado un año desde el asedio a la planta siderúrgica de Azovstal en Mariúpol, un sombrío indicio de lo que estaba por venir en Ucrania.

Este episodio de 'Witness: Azovstal, la batalla decisiva', es un relato inédito de lo que ocurrió en el interior de los túneles de la planta siderúrgica y también sobre los soldados que fueron capturados por los rusos.

Un símbolo de la resistencia ucraniana

Durante casi tres meses, miles de soldados y civiles ucranianos se refugiaron en la red de túneles y búnkeres de la planta.

Estos cautivos se convirtieron en el centro de la resistencia de su país, mientras que Azovstal surgió como símbolo tanto de la brutalidad de Moscú como de la capacidad de Kiev para resistirla.

"Comprendimos que cuanto más tiempo mantuviéramos Azovstal y Mariúpol, más tiempo una gran parte del ejército ruso se centraría en nosotros", relató a Euronews Oleg Karamov en diciembre. Este sargento, mayor de 30 años, se retiró a la planta mientras los rusos intentaban capturar la ciudad.

Oleg y sus compañeros de la 36ª Brigada de Infantería de Marina ucraniana estaban destinados en Mariúpol desde antes de la guerra. A los pocos días de la invasión inicial de Ucrania en febrero, recibieron la orden de retirarse a la localidad de Volonterivka y más tarde a la planta metalúrgica de Ilyicha, ambas situadas en Mariúpol.

"Nos retiramos con discreción. Nadie huyó. [...] Llevamos a nuestros heridos, llevamos a nuestros muertos lo más lejos posible", dijo Oleg Karamov.

Apoyo de voluntarios

Los marines contaban con el apoyo de hombres de muchas otras divisiones, como la defensa territorial o la policía.

Oleg cuenta que la mitad de ellos consiguieron marcharse antes de que Mariúpol fuera rodeada, mientras que la otra mitad se quedó a luchar.

"Lo hicieron voluntariamente, nadie les obligó", me dijo.

Cuando los rusos cerraron el cerco, la única salida era a través. En abril, la brigada intentó escapar, rompiendo las líneas rusas para unirse al regimiento Azov en Azovstal.

"La primera línea de tropas cruzó de noche", recuerda Oleg. "A ello contribuyó el hecho de que los rusos no tenían ningún equipo. No tenían cámaras térmicas ni dispositivos de visión nocturna. El primer convoy pasó sin víctimas ni heridos. Fueron detenidos en un puesto de control ruso y los efectivos ni siquiera se dieron cuenta de que eran miembros de las fuerzas ucranianas los que estaban frente a ellos. No consiguieron ver quienes iban sentados en los coches. Alumbraron con una linterna y ordenaron al grupo que se detuviera. Un soldado ruso preguntó: "¿Quiénes son? ¿Nuestra gente? Nuestro combatiente respondió en ruso: "¡Sí, nuestra gente! El ruso dijo: "¡De acuerdo, pasen!". Así que el convoy siguió adelante tranquilamente".

Otro soldado de la 36ª Brigada de Marines, el sargento junior Anton Ivlev, relató que cuando llegaron a la planta de Azovstal, la destrucción era colosal. "El suelo estaba mezclado con metal y hormigón. No había carreteras, ni comunicaciones, nada".

"Los que aún no estaban heridos se dedicaban a tareas de combate. Los heridos ayudaban en las tareas cotidianas: cocinar, traer agua, para el té y el café, pero también para limpiar heridas y fregar los platos".

Rustam Babayev, un marinero superior de la misma brigada que Oleg y Anton, dijo: "Se suponía que éramos refuerzos para el Regimiento Azov. Nos colocamos en nuestras posiciones sin conocer el terreno ni saber por dónde vendría el enemigo. Tampoco teníamos munición. Hubo muchas bajas".

Uno de los capítulos más mortíferos de la guerra

Anton Ivlev, Oleg Karamov y Rustam Babayev sobrevivieron a uno de los capítulos más mortíferos de la guerra de Rusia contra Ucrania hasta la fecha.

En noviembre de 2022, las autoridades ucranianas estimaron que al menos 25 000 personas habían muerto en los combates de Mariúpol.

Cuando nos dijeron que había una orden de deponer las armas, de rendirse, no lo creímos. Entonces nos enseñaron este documento: [...] para salvar la vida del personal, debíamos deponer las armas. Rustam Babayev Marinero Mayor, 36ª Brigada de Marines de Ucrania.

Un número desconocido de soldados permanece enterrado bajo los escombros, y miles se convirtieron en prisioneros de guerra cuando Kiev aceptó deponer las armas.

"Cuando nos dijeron que había una orden de deponer las armas, de rendirse, no nos lo creímos", explicó Rustam. "Entonces nos mostraron este documento: [...] para salvar la vida del personal, debíamos deponer las armas".

El 17 de mayo de 2022, los primeros soldados ucranianos de Azovstal fueron trasladados a instalaciones en territorio separatista prorruso, incluido el tristemente célebre centro de detención de Olenivka, donde más tarde murieron 50 prisioneros de guerra en una misteriosa explosión.

