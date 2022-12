Las farmacias de Reino Unido y Francia se están quedando sin amoxicilina, un antibiótico clave, ya que los médicos observan un repunte pospandémico de infecciones invernales como la faringitis estreptocócica.

En Reino Unido, la Asociación de Farmacias Múltiples Independientes ha calificado de "muy preocupante" la escasez de amoxicilina, en un momento en que el país experimenta un repunte de la escarlatina y de las infecciones graves por estreptococo A, que ya ha causado la muerte de nueve niños.

Los profesionales sanitarios también advierten de una posible escasez en otros países europeos como Italia y España, así como en Canadá y Estados Unidos.

En Francia, el Gobierno ha reconocido que los suministros de amoxicilina y paracetamol, un analgésico común, eran escasos, pero que los pacientes aún podían encontrar lo que se les recetaba.

Emma, madre de dos hijos en Lyon, cuenta que a finales de noviembre recorrió seis farmacias distintas antes de encontrar amoxicilina para curar la infección de oído de su hijo de tres años.

"Encontré la amoxicilina en la sexta farmacia y era el último paquete", dijo a Euronews Next. "En todas me dijeron que podían intentar pedirla, pero que no llegaría hasta una semana después".

También tuvo problemas para encontrar la forma líquida del paracetamol, que normalmente se vende sin receta, para su hija de tres meses que tenía bronquiolitis.

"Fue una experiencia muy estresante. Cuando tu hijo está enfermo, lo único que quieres es que se sienta mejor", dijo.

¿Cuál es la causa de la escasez de medicamentos?

El fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado con la pandemia de la COVID-19 y la guerra de Ucrania.

"La situación ha sido muy mala a lo largo de los años en todos los países, y afecta a todo tipo de medicamentos", afirma Ilaria Passarani, Secretaria General del Grupo Farmacéutico de la Unión Europea (PGEU), que representa a los farmacéuticos comunitarios.

"En los últimos siete u ocho años, hemos visto cómo aumentaba el problema", declaró a Euronews Next, añadiendo que había causas fundamentales que impulsaban esta tendencia, así como otras más circunstanciales.

La razón principal tiene que ver con la globalización de la fabricación de fármacos, que ve cómo las distintas etapas de la producción de medicamentos se dividen en múltiples centros repartidos por todo el mundo.

Se calcula que China e India producen entre el 60% y el 80% de los principios activos farmacéuticos del mundo. Esta concentración del mercado conlleva riesgos.

"Si hay un problema con un productor concreto, se produce una escasez en todo el mundo", afirma Passarani.

Un fabricante también puede decidir dejar de producir un producto cuando ya no es lo bastante rentable, dejando a los compradores con muy pocas alternativas.

El problema al que nos enfrentamos con los medicamentos es el mismo al que podríamos enfrentarnos con los microchips. Pero los medicamentos no son como cualquier otro bien. Ilaria Passarani Secretaria General del Grupo Farmacéutico de la UE

Y cualquier fallo en las cadenas de suministro puede causar interrupciones fácilmente. En 2019, un informe exclusivo de Vice descubrió que 14 medicamentos para la salud mental escaseaban tras el Brexit.

En estos días, hay factores adicionales que contribuyen al cuello de botella. Desde la guerra en Ucrania, la industria farmacéutica -como muchos sectores- se ha visto afectada por la alta inflación.

El conflicto ha provocado un aumento de los costes energéticos y un encarecimiento de las materias primas para los fabricantes.

Por último, aunque la COVID-19 persiste, otras enfermedades están reapareciendo tras haber mantenido un perfil bajo durante los confinamientos y las restricciones.

De hecho, así es como las autoridades francesas han explicado la disminución del suministro de amoxicilina. Según ellas, los fabricantes se vieron sorprendidos por un fuerte repunte de la demanda.

"Así pues, el problema al que nos enfrentamos con los medicamentos es el mismo al que podríamos enfrentarnos con los microchips, que también está afectando a otros sectores de la economía", dijo Passarani.

"Pero los medicamentos no son como cualquier otro bien, y una escasez puede poner en riesgo la seguridad de los pacientes".

¿Qué medicamentos se ven afectados?

La pregunta depende del país.

En el Reino Unido, las farmacias están dando la voz de alarma sobre la amoxicilina, uno de los antibióticos más recetados a los niños, incluso para las infecciones por estreptococo A, que están aumentando en todo el país.

Durante el verano, en el Reino Unido también escasearon algunos medicamentos para la diabetes, mientras que también hubo escasez de aripiprazol, un fármaco prescrito para determinadas afecciones psiquiátricas, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el autismo grave.

En Francia, el paracetamol se ha visto afectado, hasta el punto de que las autoridades han recomendado a los farmacéuticos que no vendan más de dos cajas por paciente. También se ha informado de la escasez de existencias de algunos medicamentos para la diabetes.

En Estados Unidos, los pacientes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) tienen dificultades para conseguir Adderall. Los retrasos en la producción, la prescripción excesiva, las normativas y la elevada demanda se citan como factores determinantes.

En Irlanda, más de 180 productos "escaseaban" en septiembre, según Medicamentos para Irlanda.

¿Qué soluciones se barajan?

En algunos países ya existen medidas, como permitir la sustitución por un medicamento genérico. Algunos países -como Francia- también tienen legislación que obliga a los fabricantes a proporcionar existencias mínimas de seguridad para determinados medicamentos.

En marzo de 2022, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) creó un grupo directivo para abordar los problemas de suministro. El grupo trabaja para garantizar una mejor comunicación y coordinación entre los distintos agentes del sector.

Los representantes de los profesionales de la salud y los pacientes esperan más medidas en el marco de la nueva normativa que se está debatiendo en Bruselas. La propuesta de la Comisión Europea se espera para finales de este año.

"También pedimos soluciones que puedan aplicarse ya a nivel nacional. Ampliando el papel de los farmacéuticos se puede hacer algo sin esperar a la larguísima revisión de la legislación de la UE, que llevará años", dijo Passarani.

Citó cómo durante la pandemia de la COVID-19, las farmacias de algunos países pudieron sustituir los medicamentos que sufrían escasez sin que el paciente tuviera que volver al médico y pedir otra receta.

Pero los críticos afirman que este tipo de medidas no solucionan el problema de raíz. Desde funcionarios públicos a analistas, cada vez son más los que piden que la producción de medicamentos se traslade de Asia a Europa.

El Gobierno francés ya ha adoptado incentivos financieros para "repatriar todas estas industrias que producen medicamentos esenciales", declaró el mes pasado François Braun, Ministro de Sanidad francés.

El grupo de presión de la industria farmacéutica ha señalado que está dispuesto a devolver parte de la producción a Europa, pero señala que la burocracia puede ser un obstáculo. También argumenta que el sistema sanitario francés ofrece pocos incentivos para ello, dados los bajos precios de venta que impone a los medicamentos reembolsables.

¿Puede esta escasez de medicamentos poner en peligro a los pacientes?

En un estudio realizado por The Pharmaceutical Journal en julio de 2022, más de la mitad de los farmacéuticos británicos encuestados consideraban que la escasez de medicamentos ponía en peligro la salud de los pacientes.

Un reciente estudio francés descubrió que la sustitución de un medicamento por otro provocaba errores de medicación en el 11% de los casos.

"Para muchos medicamentos, sobre todo para enfermedades raras, a menudo no hay alternativas", dijo Passarani.

"Pero además, hay que tener en cuenta que incluso el mero hecho de cambiar un medicamento por otro alternativo puede aumentar el riesgo de efectos secundarios o tener una eficacia diferente, lo que significa unos resultados sanitarios inferiores y un menor beneficio para los pacientes".