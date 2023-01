La economía circular se ha convertido en uno de los conceptos más utilizados en el mundo empresarial. Se refiere a todo el trabajo que supone reciclar, reducir los residuos y crear nuevos puestos de trabajo sostenibles.

El Foro Económico Mundial cita cifras de la consultora Accenture, que afirma que el trabajo de introducir tales cambios podría representar un mercado valorado en 4,1 billones de euros de aquí a 2030.

La Oficina Internacional del Trabajo calcula que la transición a una economía circular podría crear seis millones de puestos de trabajo en todo el mundo, a medida que las empresas se enfrenten a la sustitución de las formas tradicionales de ganar dinero "extrayendo, fabricando, utilizando y eliminando".

La circularidad también trae consigo la promesa de la eficiencia. Accenture predice que los fabricantes de automóviles que adopten un enfoque circular en la fabricación podrían aumentar sus beneficios en un 150%.

Pero, ¿justifica la realidad los rumores? En esta edición de The Exchange hablamos con las personas y los actores que creen que la economía circular es una forma de crear crecimiento sostenible y también de generar beneficios.

Hablamos con Nestlé, la mayor empresa de alimentación y bebidas del mundo, sobre cómo está liderando una transformación mundial en materia de reciclaje, creación de empleo sostenible y reducción de residuos.

En Francia visitamos la que Renault presenta como la primera fábrica de automóviles totalmente circular de Europa.

Y también hablamos con el responsable de diseño de la Fundación Ellen MacArthur, una organización benéfica que trabaja para acelerar la transición a una economía circular.

Nestlé: La búsqueda de envases inocuos

Una famosa empresa envuelta en esta búsqueda de la sostenibilidad es Nestlé. El fabricante de Nespresso, San Pellegrino y Kit-Kat es la mayor compañía de alimentación y bebidas del mundo. Esta firma de 150 años de antigüedad tiene más de un cuarto de millón de empleados, cientos de fábricas y vende productos en 186 países diferentes. Entonces, ¿cómo puede Nestlé asegurarse de que los negocios realizados a una escala tan colosal no dañen el planeta?

Jodie Roussell, responsable mundial de Envases y Sostenibilidad, afirma que ya se están haciendo progresos.

"Nuestra visión es que ninguno de nuestros envases acabe en vertederos o como basura", nos dice desde Lausana. "En términos de reducción, queremos disminuir el uso de plástico virgen, y vamos camino de reducirlo en un tercio para 2025. En la Unión Europea tenemos buenos ejemplos de armonización en materia de etiquetado y contenedores, así como de fijación de objetivos comunes. Y este tipo de ejemplos de legislación nos dan esperanzas de que podemos simplificar la participación de los consumidores, así como el cumplimiento para las empresas, y centrarnos en lo más importante, que es obtener el resultado correcto y garantizar que ningún envase acabe como basura o en los vertederos".

Renault: El reciclaje en el centro de la estrategia

Otra empresa que está a la vanguardia de la circularidad como principal estrategia empresarial es el gigante automovilístico francés Renault.

Once millones de coches acaban su vida útil cada año en Europa y la industria automovilística vierte ingentes cantidades de residuos, sustancias químicas tóxicas y metales en los vertederos. Sin embargo, el 85% de los materiales utilizados para fabricar coches pueden reciclarse.

En su planta de Refactory, a las afueras de París, Renault quiere cambiar las tornas. Renault presenta Refactory como la primera planta europea de economía circular dedicada a la movilidad. Lanzó el proyecto hace dos años y espera que genere un volumen de negocio de 200 millones de euros de aquí a 2025.

Parte del proyecto es un nuevo taller capaz de reacondicionar 150 coches usados al día. Desde los elementos mecánicos hasta la pintura, en menos de una semana los coches parecen nuevos. Se fotografían y se vuelven a vender.

En otro edificio, 200 trabajadores reacondicionan más de 1 600 piezas de coches diferentes.

"No sólo producimos motores y cajas de cambio con los mismos requisitos de calidad que los nuevos, utilizando materiales restaurados procedentes de motores antiguos", explica François Evrard, responsable del proyecto Refactory del Grupo Renault. "Al mismo tiempo, nos permite, gracias a la reducción de costes en la cadena de valor, ofrecer a nuestros clientes una alternativa un 30% más barata que una nueva".

Para federar un ecosistema en torno a su marca, el grupo acaba de lanzar un centro de empresas emergentes dedicado a la economía circular.

"La idea entre Renault y las empresas emergentes es compartirlo todo", dice Nathalie Rey, responsable del polo innovación de la planta Refactory. "Renault aporta su conocimiento en economía industrial y circular, y las start-ups aportan su agilidad y la forma en la que quieren innovar".

Fundación Ellen MacArthur: Circularidad mediante el diseño

Una de las principales formas de aplicar eficazmente la circularidad es a través del diseño. La Fundación Ellen MacArthur es una organización benéfica con sede en Londres comprometida con la promoción y el desarrollo de la economía circular.

Joe Iles es el responsable de diseño de la Fundación. Sostiene que la circularidad debe estar en la primera línea de todas las instrucciones de diseño.

"Todo lo que nos rodea está diseñado, desde los alimentos que comemos hasta la ropa que vestimos, los edificios en los que vivimos y trabajamos y los sistemas que nos proporcionan alimentos, energía, movilidad o medicinas", explica. "Y cuando diseñamos, lo sepamos o no, en realidad estamos tomando decisiones sobre cómo funcionan esas cosas. No se trata solo de ocuparse de los síntomas de una economía que no funciona o de unos sistemas que no funcionan, sino de diseñar intencionadamente para que los productos, los servicios y los sistemas sean circulares, regenerativos. Y eso significa que, cuando nos dedicamos al diseño, ¿cuál es la primera línea en las instrucciones de diseño? Creo que debería ser: ¿Encaja esta creación, este servicio, en una economía circular?", concluye Joe Illes.

