Una mayor exposición a las llamadas "sustancias químicas para siempre" —presentes en el medio ambiente y en muchos productos cotidianos—. Esa podría ser la razón por la que algunas mujeres tienen dificultades para quedarse embarazadas.

Así lo sugiere al menos un nuevo estudio, que mantiene cómo los niveles más elevados de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) en la sangre de las futuras madres se asocian a una reducción de hasta el 40 por ciento en las probabilidades de lograr un embarazo.

Los investigadores de la Escuela Icahn de Medicina de Mount Sinai afirman que las mujeres que intentan concebir deben evitar los productos que contengan PFAS, como puedan ser los utensilios de cocina antiadherentes, las palomitas para microondas o los tejidos antimanchas.

El autor principal del estudio, Nathan Cohen, lo explica a Euronews Next: "Los PFAS reducen la fertilidad de las mujeres, por lo que su exposición debería reducirse en aquellas que estén planeando un embarazo para facilitarles la concepción".

Cohen y sus colegas analizaron muestras de sangre de 382 mujeres de entre 18 y 45 años que intentaban quedarse embarazadas, todas ellas inscritas en un estudio de preconcepción en Singapur. Las muestras se recogieron entre 2015 y 2017, y las mujeres fueron monitorizadas durante al menos un año.

Los investigadores descubrieron que una mayor exposición a unas PFAS específicas se traducía directamente en una menor probabilidad de embarazo y de nacimientos de bebés vivos. Y no solo cuando se analizaba cada PFAS por separado, sino también, y aún más, cuando estos se combinaban.

En el caso de las mujeres que se quedaron embarazadas, cuanto mayor era la exposición a una mezcla de PFAS, más tardaba en dar positivo la prueba de embarazo.

Pero ¿qué son las PFAS?

Las sustancias perfluoroalquiladas o PFAS son una clase de sustancias químicas artificiales que se han utilizado durante décadas en una amplia gama de industrias. Se usan para fabricar productos resistentes al calor, el agua, la grasa y las manchas.

Debido a sus fuertes enlaces flúor-carbono, estas sustancias químicas no se descomponen fácilmente en el medio ambiente, ni tampoco en nuestro organismo. Se acumulan durante meses o años, hasta el punto que se han encontrado rastros de ellas en prácticamente todos los lugares de la Tierra, incluidos los osos polares del Ártico.

Investigaciones anteriores ya relacionaron las PFAS con una respuesta más débil a la vacunación y con un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, sobre todo de riñón y testículos. Ahora, el equipo del Mount Sinai señala que, si bien otros estudios han demostrado que las PFAS alteran el funcionamiento reproductivo en ratones hembra, el suyo es uno de los primeros en mostrar su impacto en humanos.

Alteración de las hormonas reproductivas

Los investigadores sospechan que la forma en que las PFAS afectan a la fertilidad femenina es causando estragos en las hormonas reproductivas. Cohen señala no obstante que "no disponíamos de datos sobre los niveles de hormonas reproductivas femeninas, así que no pudimos confirmarlo con los datos que teníamos".

Otra limitación del estudio era que sólo analizaba siete de las PFAS más frecuentes —de las miles que existen— y que no se disponía de datos sobre la exposición de los futuros padres a estas sustancias químicas.

Investigaciones recientes han descubierto que la exposición de las mujeres a las PFAS durante las primeras etapas del embarazo podría dar lugar a que sus hijos tuvieran una menor cantidad y calidad de esperma más adelante.

"Las PFAS pueden alterar nuestras hormonas reproductivas, y se han relacionado con un retraso en el inicio de la pubertad y con un mayor riesgo de endometriosis y de síndrome de ovario poliquístico en algunos estudios anteriores", afirma en un comunicado la Dra. Damaskini Valvi, autora principal y profesora adjunta de Medicina Ambiental y Salud Pública en el Icahn Mount Sinai. "Lo que añade nuestro estudio es que las PFAS también pueden disminuir la fertilidad en mujeres generalmente sanas que intentan concebir de forma natural".

El mayor contribuyente a las asociaciones de mezclas de PFAS fue el ácido perfluorodecanoico (PFDA) —un producto de descomposición de los revestimientos antimanchas y antigrasa de los envases de alimentos, los sofás y las alfombras—, que se relacionó directamente con la reducción de la fertilidad. También se observaron asociaciones con la infertilidad en el caso de la exposición al ácido perfluorooctanesulfónico (PFOS), el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el ácido perfluoroheptanoico (PFHpA).

Los investigadores, cuyas conclusiones se publicaron en Science of the Total Environment, piden ahora una normativa más estricta que prohíba el uso de sustancias químicas tóxicas —como las PFAS— en los productos de uso cotidiano.

Las PFAS no son las únicas sustancias químicas que se filtran en el agua y los alimentos de los que se sospecha que pueden afectar a la fertilidad. Las investigaciones también han relacionado los ftalatos y los bisfenoles, presentes en muchos envases, con una menor cantidad de espermatozoides.