Por Euronews and AP

El avanzado dron submarino Hugin 6000 captó lo que parece ser el contorno del emblemático avión de Earhart en el fondo marino del océano Pacífico.

PUBLICIDAD

Un dron submarino de última generación podría haber resuelto uno de los mayores misterios de los últimos 100 años: ¿qué le ocurrió a la aviadora Amelia Earhart cuando su avión desapareció durante su vuelo alrededor del mundo en 1937? Numerosas expediciones no han encontrado nada y sólo han confirmado que en el fondo del océano no había rastro de su monoplano de dos colas.

Pero, ahora, el piloto Tony Romeo cree que su nueva empresa de exploración marina, con sede en Carolina del Sur, puede ofrecer nuevas pruebas en la búsqueda de Earhart, después de que una granulada imagen de sonar captara lo que cree que es el contorno de su emblemático Lockheed 10-E Electra.

Arqueólogos y exploradores se muestran esperanzados. Pero aún está por ver si el avión de la piloto despeinada se encuentra a unos 4.800 metros de profundidad. Y abundan los debates sobre el manejo adecuado de cualquier objeto que se descubra.

Los historiadores tienen la esperanza de que la Deep Sea Vision de Romeo esté cerca de resolver el enigma, aunque sólo sea para devolver la atención a los logros de Earhart. Sea como fuere, la búsqueda de la primera mujer que cruzó el océano Atlántico sigue en marcha.

Descubrimiento con el dron Hugin 6000

¿Cómo detectó Deep Sea Vision el objeto que podría ser el avión de Earhart? Romeo quería más aventuras que su carrera como comercial inmobiliario. Su padre voló para Pan American Airlines, su hermano es piloto de las Fuerzas Aéreas y él mismo tiene licencia de piloto privado. Procedente de una "familia de aviadores", el misterio de Earhart le interesaba desde hacía tiempo.

Romeo cuenta que vendió sus activos inmobiliarios para financiar la búsqueda del año pasado y comprar un dron submarino de 9 millones de dólares a una empresa noruega. La tecnología de vanguardia se denomina Hugin 6000, en referencia a su capacidad para penetrar en la capa más profunda del océano, a 6.000 m de profundidad. En septiembre de 2023, una tripulación de 16 personas inició una búsqueda de unos 100 días que abarcó 13.468 kilómetros cuadrados de fondo marino.

Su sondeo se limitó a la zona que rodea la isla de Howland, un atolón situado en la mitad del Pacífico, entre Papúa Nueva Guinea y Hawai. Pero no fue hasta que el equipo revisó los datos del sonar en diciembre cuando vieron el borroso contorno amarillo de lo que se asemeja a un avión.

"Al final, obtuvimos una imagen de un objetivo que creemos firmemente que es el avión de Amelia", dijo Romeo a The Associated Press. El siguiente paso es llevar una cámara bajo el agua para examinar mejor el objeto no identificado. Si las imágenes confirman las grandes esperanzas de los exploradores, Romeo dijo que el objetivo sería levantar el Electra, perdido hace mucho tiempo.

El intento de Earhart de dar la vuelta al mundo

En última instancia, Romeo afirmó que su equipo emprendió la costosa aventura para "resolver el mayor misterio sin resolver de la aviación". Según Romeo, una escotilla abierta podría indicar que Earhart y su compañera de vuelo escaparon tras el impacto inicial, y un dial de la cabina podría arrojar luz sobre qué fue exactamente lo que falló.

Podría ser un avión. Desde luego, parece un avión. Podría ser un accidente geológico que se parece a un avión David Jourdan Cofundador y presidente de Nauticos

Desde una abducción alienígena hasta una ejecución japonesa, abundan las teorías sobre lo que les ocurrió. Earhart y su navegante, Fred Noonan, desaparecieron mientras volaban de Nueva Guinea a la isla de Howland en su intento de convertirse en la primera mujer piloto en circunnavegar el globo. Había avisado por radio de que se estaba quedando sin combustible.

La Marina estadounidense la buscó pero no encontró rastro. La postura oficial del gobierno estadounidense ha sido que Earhart y Noonan se estrellaron con su avión. Desde entonces, las teorías han derivado hacia lo absurdo, como la abducción por extraterrestres o que Earhart vivía en Nueva Jersey bajo un alias. Otros especulan con que ella y Noonan fueron ejecutados por los japoneses o murieron como náufragos en una isla. "Amelia es la desaparecida favorita de Estados Unidos", afirma Romeo.

El arqueólogo marítimo James Delgado afirmó que el posible hallazgo de Romeo cambiaría el relato, pero "necesitamos ver más". "Dejemos caer algunas cámaras y echemos un vistazo", dijo Delgado, vicepresidente de la empresa arqueológica SEARCH Inc. Aseguró que la expedición de Romeo empleó tecnología punta de categoría mundial que en su día fue clasificada y que está "revolucionando nuestra comprensión de las profundidades oceánicas".

No obstante, el equipo de Romeo debe aportar "un nivel de documentación forense" para demostrar que se trata del Lockheed de Earhart. **Eso podría significar los patrones en el aluminio del fuselaje, la configuración de su cola y detalles de la cabina.**David Jourdan dijo que su compañía de exploración Nauticos buscó en vano en tres expediciones separadas entre 2002 y 2017, examinando un área del fondo marino aproximadamente del tamaño de Connecticut.

Habría esperado ver alas rectas y no barridas, como sugiere el nuevo sonar, así como motores. Pero eso podría explicarse por daños en la aeronave o reflejos que distorsionan la imagen, reconoció. "Podría ser un avión. Desde luego, parece un avión. Podría ser un accidente geológico que se parece a un avión", dijo.

Dorothy Cochrane, conservadora de aeronáutica del Museo Nacional del Aire y del Espacio, contó que la tripulación de Romeo buscó en el lugar correcto, cerca de la isla Howland. Allí es donde Earhart buscó desesperadamente una pista cuando desapareció en el último tramo de su vuelo. Si el objeto es realmente el histórico avión, la cuestión para Cochrane será si es seguro elevarlo. El grado de la maquinaria dependerá en parte de la suavidad con la que aterrizó Earhart. "Ahí es donde hay que mirar realmente esta imagen y decir: '¿Qué tenemos aquí?", indicó Cochrane.

¿Y si se ha encontrado el Lockheed Electra de Earhart?

Si las imágenes borrosas del sonar resultan ser el avión, las normas internacionales de arqueología subacuática sugerirían encarecidamente que la aeronave permaneciera donde está, dijo Ole Varmer, abogado jubilado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y colaborador principal de The Ocean Foundation.

Según Varmer, aún pueden realizarse investigaciones no intrusivas para averiguar por qué se estrelló el avión. "No se trata sólo de los restos del naufragio. Es dónde está y su contexto en el lecho marino. Es parte de la historia de cómo y por qué llegó allí. Al rescatarlo, se destruye parte del yacimiento, que puede aportar información", abundó.

Levantar el avión y colocarlo en un museo costaría cientos de millones de dólares. Y aunque Romeo podría presentar una demanda de salvamento ante los tribunales, el propietario del avión tiene derecho a denegarla. Earhart compró el Lockheed con dinero recaudado, al menos en parte, por la Fundación de Investigación de Purdue, según un blog de la Universidad de Purdue en Indiana. Y tenía previsto devolver la aeronave a la universidad.

PUBLICIDAD

Romeo dijo que el equipo cree que el avión pertenece al Smithsonian. Reconociendo el "territorio inexplorado" de los posibles problemas legales, recalcó que su empresa de exploración "se ocupará de ellos a medida que vayan surgiendo".