Por Associated Press

Aunque todavía no está disponible para su uso, el creador de ChatGPT afirma que la herramienta de IA generativa será capaz de producir vídeos de alta calidad a partir de indicaciones escritas.

PUBLICIDAD

El fabricante de ChatGPT presentó el jueves su próximo salto a la inteligencia artificial generativa (IA) con una herramienta que crea al instante vídeos cortos en respuesta a órdenes escritas. Sora, el nuevo generador de texto a vídeo de OpenAI, con sede en San Francisco, no es el primero de su clase. Google, Meta y la start-up Runway ML son otras de las empresas que han demostrado una tecnología similar.

Pero la alta calidad de los vídeos mostrados por OpenAI -algunos de ellos después de que su director ejecutivo, Sam Altman, pidiera a los usuarios de las redes sociales que enviaran ideas para guiones escritos- asombró a los observadores, al tiempo que suscitó temores sobre las implicaciones éticas y sociales.

"Un fotógrafo independiente de New Hampshire (EE.UU.) sugirió en X, antes Twitter, una sesión de cocina instructiva con ñoquis caseros a cargo de una abuela influyente en las redes sociales en una rústica cocina toscana con iluminación cinematográfica. Altman respondió poco después con un vídeo realista que representaba lo que describía la sugerencia.

OpenAI consulta a artistas antes de su lanzamiento

La herramienta aún no está a disposición del público, y OpenAI ha revelado información limitada sobre cómo se construyó. La empresa, que ha sido demandada por algunos autores y por The New York Times por utilizar obras escritas protegidas por derechos de autor para entrenar a ChatGPT, tampoco ha revelado qué imágenes y fuentes de vídeo se utilizaron para entrenar a Sora.

La compañía paga una tarifa que se desconoce a The Associated Press por la licencia de su archivo de noticias de texto.

OpenAI afirma en una entrada de su blog que está colaborando con artistas, responsables políticos y otras personas antes de hacer pública la nueva herramienta. "Estamos trabajando con expertos en temas como la desinformación, los contenidos que incitan al odio y la parcialidad, que pondrán a prueba el modelo", explica la empresa.

"También estamos construyendo herramientas para ayudar a detectar contenidos engañosos, como un clasificador de detección que puede decir cuándo un vídeo ha sido generado por Sora", prosigue la compañía.