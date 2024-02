El diario estadounidense interpuso el año pasado una demanda por infracción de derechos de autor contra la empresa de inteligencia artificial, en un intento de poner fin a la práctica de utilizar su material publicado para entrenar chatbots.

PUBLICIDAD

OpenAI, fabricante de ChatGPT, afirma que el New York Times "pagó a alguien para que pirateara" sus productos con el fin de obtener pruebas para la demanda del periódico por derechos de autor. La afirmación procede de los abogados de la empresa de IA, que respondieron a la demanda en una presentación judicial esta semana, publicada íntegramente tanto por Reuters como por The New York Times.

Los abogados de OpenAI argumentan en la presentación que las pruebas para la demanda del periódico tardaron "decenas de miles de intentos en generarse" y que se hicieron "apuntando y explotando un fallo" que la empresa está solucionando.

"Incluso entonces, tuvieron que alimentar la herramienta con partes de los mismos artículos de los que querían obtener pasajes literales, prácticamente todos los cuales ya aparecen en múltiples sitios web públicos. La gente normal no utiliza los productos de OpenAI de esta manera", afirman los abogados.

En diciembre de 2023, The New York Times presentó una demanda contra OpenAI y Microsoft por "miles de millones de dólares en daños legales y reales" por utilizar sus artículos para formación. Las herramientas de OpenAI generan "resultados que recitan literalmente el contenido del Times, lo resumen e imitan su estilo expresivo, como lo demuestran decenas de ejemplos", argumenta la demanda.

La empresa de inteligencia artificial había declarado anteriormente en un escrito presentado ante la Cámara de los Lores del Reino Unido que sería "imposible" entrenar herramientas de inteligencia artificial sin contenidos extraídos de Internet.

Los abogados alegan que ChatGPT no se utiliza para sustituir al NYT

En la presentación judicial de esta semana, los abogados de OpenAI añaden que ChatGPT no es un "sustituto de una suscripción a The New York Times". "En el mundo real, la gente no utiliza ChatGPT ni ningún otro producto de OpenAI con ese fin". Los artículos del Times, argumentan, eran una "ínfima parte de los diversos conjuntos de datos que se habían utilizado para entrenar estos modos lingüísticos".

En su opinión, el uso de material protegido por derechos de autor para el entrenamiento está protegido por el uso justo, una doctrina legal estadounidense que permite ciertos usos sin licencia de obras protegidas por derechos de autor.

Expertos han declarado recientemente a 'Euronews Next' que las demandas por derechos de autor interpuestas contra empresas de IA por el uso de contenidos protegidos para entrenamiento se determinarán probablemente caso por caso en función de la similitud del resultado con la obra original.

OpenAI argumenta que está trabajando para solucionar problemas como que los modelos de IA regurgiten los datos de entrenamiento o generen respuestas erróneas, que no es como se supone que deben funcionar.