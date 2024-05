En la feria Viva Technology de París, centenares de ponentes exponen sus puntos de vista sobre los trastornos provocados por la inteligencia artificial (IA). Expertos en tecnología explican a 'Euronews Next' cómo los europeos pueden evitar quedarse atrás.

A medida que avanza la inteligencia artificial generativa (GenAI), el impacto de esta tecnología es más tangible que nunca, pero uno de los principales retos será formar a un número suficiente de personas en las nuevas habilidades que requiere la revolución de la IA, según explicaron a 'Euronews Next' expertos en tecnología.

"No vemos a la IA sustituyendo a los humanos, sino a los humanos que utilizan la IA sustituyendo potencialmente a las personas que no lo hacen", dijo Lisa Heneghan, Global Chief Digital Officer de KPMG.

Heneghan habló en la feria VivaTech de París esta semana durante una sesión llamada "Upskilling/reskilling: future-proofing your career in the AI age" ("Mejora de las cualificaciones y reciclaje: prepara tu carrera para la era de la IA")

"Una cosa es cierta: las organizaciones tienen que empezar ahora. Por eso les ayudamos a encontrar un marco", afirmó. KPMG, una de las mayores firmas de auditoría y consultoría del mundo, espera ser líder en ayudar a las empresas a adoptar la IA. El grupo afirma que ha formado a más de 85.000 empleados para que aprendan y adopten esta tecnología.

"Hace unos 12 meses, empezamos a hacer inversiones muy significativas, varios miles de millones de dólares trabajando específicamente con Microsoft en primera instancia, y esas inversiones giraron en torno a la IA", añadió.

¿Está Europa preparada para la IA?

Al igual que las empresas, los países también se están preparando para la revolución de la IA.

Francia hizo una serie de anuncios esta semana antes de VivaTech con el objetivo de reforzar la IA francesa y europea. En vísperas de VivaTech, el presidente Emmanuel Macron dio la bienvenida a la élite francesa de la IA en el Palacio del Elíseo y anunció un plan para convertir París en una "capital de la IA" y celebrar una cumbre internacional en 2025.

Entre los invitados se encontraban representantes de empresas tecnológicas francesas como Mistral AI y Scaleway, un proveedor de nube francés con ambiciones de convertirse en un hiperescalador europeo capaz de competir con Google o Tencent.

Para poner en marcha la revolución de la IA, Europa necesita mucho hardware y capacidad, dijo Jean-Baptiste Kempf, el informático francés responsable de la aplicación de vídeo VLC que ahora trabaja para ayudar a Scaleway a crecer.

"Muchas empresas de aquí utilizan nubes estadounidenses, y eso plantea importantes cuestiones de soberanía. Hay que ser ingenuo para pensar que los datos no se pueden filtrar. En mi opinión, los europeos han sido demasiado ingenuos", afirma Kempf.

Jean-Baptiste Kempf Euronews/Cyril Fourneris

Sin embargo, Kempf cree que "Europa aún tiene algo que decir en esta revolución tecnológica".

Según Adrien Chaltiel, cofundador de la plataforma de financiación de la innovación Eldorado, Francia se ha vuelto cada vez más competitiva en IA y la inversión ha vuelto a niveles elevados. "Todo el mundo ha mejorado sus competencias y hay fundadores que ahora han encontrado apuestas de muy alta tecnología", afirma.

"Para ser competitivos con EE.UU., necesitamos el mismo nivel de tecnología y financiación. Hemos conseguido repatriar algunos talentos, pero también necesitamos más empresas punteras para mantener los salarios. También hay un aspecto geopolítico en todo esto, y por eso Macron se está implicando", añadió Chaltiel.

Varios informáticos franceses de talla mundial se han trasladado a Estados Unidos para dedicarse a la investigación. El más famoso es Yann Le Cun, científico jefe de IA en Meta. Este año vuelve a VivaTech.

"La fuerza de Estados Unidos es su ecosistema. En San Francisco hay eventos todas las noches. Todo el mundo presenta su solución en cinco minutos, comemos tres pizzas y nos ponemos a hablar", explica Florian Barbaro, que trabajó en IA en Estados Unidos antes de volver a Francia para crear su empresa UncovAI en Niza, empresa que ofrece soluciones innovadoras para detectar contenidos generados por IA y combatir la desinformación.

"Algunos Estados van por delante en el uso de modelos generativos. En Ucrania, Rusia utiliza vídeos generados por Synthesia y nosotros hacemos muy poco para contrarrestarlo", afirma el joven empresario. Barbaro explicó que la detección de datos generados por IA es también un reto importante para el ecosistema de la IA.

"Mañana, si una empresa quiere extraer datos de Internet para actualizar su modelo, corre el riesgo de hacerlo sobre datos generados, lo que puede generar sesgos y reducir la precisión", dijo Barbaro.