La guerra de Israel sobre Gaza ha dificultado las comunicaciones en la Franja, pero la población consigue sobreponerse y conectarse a internet con soluciones innovadoras y el apoyo de las ONG.

Conectarse al servicio de internet se ha convertido en un reto para los habitantes de Gaza, devastada por la guerra, ya que las telecomunicaciones civiles se han convertido en otro objetivo desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás.

Los proveedores de internet de la zona han sufrido graves cortes desde principios de octubre de 2023, según señaló la ONG de derechos digitales AccessNow en un informe de principios de noviembre titulado Palestina desconectada: cómo Israel altera internet en Gaza.

En los últimos meses, servicios de monitorización de redes como Cloudflare Radar y NetBlocks han informado de varios cortes de internet en Gaza.

La principal empresa de telecomunicaciones de la franja, Paltel, tenía más de 500 torres de telefonía móvil operativas en el enclave, pero el 80% de ellas han sido destruidas por Israel, según explicó en marzo el jefe de operaciones de Paltel, Hamzah Naseef, en la emisora de radio pública estadounidense NPR.

Estas circunstancias han llevado a los habitantes de Gaza y a las organizaciones humanitarias a buscar soluciones de emergencia para conectarse.

Plantar "árboles de red" para acceder a Internet

Un ejemplo es el proyecto GazaWeb de la organización benéfica italiana Asociación de Cooperación y Solidaridad ACS).

Con la ayuda de voluntarios en Gaza, esta organización ha contribuido a mantener a la población conectada a través de torres de telefonía móvil israelíes y egipcias.

Utilizando teléfonos inteligentes compatibles con la tecnología SIM integrada (eSIM), la ONG ha podido desplegar varios puntos de acceso a internet en las zonas fronterizas de la Franja de Gaza.

A los voluntarios de la zona, llamados "jardineros", se les paga para conseguir teléfonos compatibles y se les envía un código eSIM.

Una vez configurados, cuelgan los dispositivos en lo alto de las zonas donde reciben señal de las torres de telefonía móvil de los países vecinos y sirven de punto de acceso Wi-Fi para las personas que se encuentran debajo del teléfono. Son los llamados "árboles de red".

Uno de los 'árboles de redes' del proyecto GazaWeb Associazione di Cooperazione e Solidarietà (ACS)

Desde enero, el proyecto GazaWeb ha conseguido instalar 15 de estos "árboles" en ciudades como Al Mawasi, Deir al-Balah, Ciudad de Gaza, Jabalia y Rafah.

El coordinador del proyecto GazaWeb, Manolo Luppichini, destacó la importancia de estos puntos de acceso no sólo para obtener información del exterior de Gaza, sino también para la vida cotidiana en el interior: "No tener internet, no tener señal telefónica, significa que mucha gente está varada y no tiene conexión con su familia, con sus parientes, con sus amigos. No saben cuándo suceden las cosas, no tienen información", explico Luppichini a Euronews Next.

Sin embargo, la disponibilidad de este sistema cambia constantemente: la conectividad de cada punto depende de un solo teléfono móvil, metido dentro de un cubo y conectado a una fuente de energía para que la batería dure al menos dos o tres horas.

"El punto de acceso, consume mucha más energía, de lo contrario (sin el banco de energía) sólo dura unos minutos en esas condiciones", explicó Luppichini.

Peligro de muerte por intentar conectarse a internet en Gaza

A veces, los bombardeos israelíes impiden recargar las baterías de forma segura, lo que complica el mantenimiento de estos "árboles de red", según Luppichini.

Tanto la instalación de los puntos de acceso como su uso se han convertido también en un riesgo durante la guerra.

Luppichini dijo a Euronews Next que, el 26 de junio, ocho personas murieron en un ataque de Israel mientras utilizaban uno de estos puntos de acceso en Jabalia, al norte de Gaza.

El número de víctimas coincide con la información publicada la información publicada por la Agencia Palestina de Noticias e Información (WAFA) sobre un bombardeo israelí en la misma zona, citando fuentes locales.

La gente que se reúne para conectarse está expuesta a la amenaza de los bombardeos Manolo Luppichini Coordinador del proyecto GazaWeb

"Esta es la tercera vez. La gente que se reúne para conectarse está expuesta a la amenaza de los bombardeos, porque ven esta reunión de gente y la bombardean. Obviamente, hay que reunirse porque hay pocos lugares que puedan recibir las señales, depende de la parte de la calle en la que te encuentres".

Al menos 20 personas han muerto al intentar conectarse a internet, según el coordinador de GazaWeb. "El número de víctimas es siempre difícil de verificar. Muchos otros heridos podrían estar muertos", explicó.

Durante la guerra entre Israel y Hamás, los gazatíes han estado compartiendo vídeos sobre su vida cotidiana en las redes sociales. Esto no es nuevo, pero Luppichini considera que hay algo distintivo en este conflicto.

"Hay una nueva forma de contar historias. Ha ocurrido antes de diferentes maneras, pero es la primera vez que unas personas sometidas a un asedio semejante, a una situación tan violenta, cuentan su historia. Están retransmitiendo en directo un genocidio", asegura.

Sudáfrica ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) alegando que Israel está cometiendo genocidio en Palestina, algo que Israel niega.

El reto de encontrar un sistema fiable

ACS empezó a buscar soluciones a los problemas de internet en Gaza a mediados de octubre, al comienzo del actual conflicto.

"Hacer entrar teléfonos por satélite en Gaza a través de la frontera era imposible", explica Luppichini.

También intentaron instalar una torre de telefonía móvil para proporcionar una conexión móvil desde Egipto en la frontera de Rafah, pero no pudieron cooperar con las autoridades egipcias.

Las señales de las torres de telefonía móvil egipcias e israelíes pueden penetrar unos dos o tres kilómetros en el interior de Gaza.

El coordinador del proyecto GazaWeb dijo que actualmente están animando a sus "jardineros" a que intenten instalar estos "árboles" de acceso a internet en zonas pobladas utilizando el método del cubo en alto.

"Especialmente a las mujeres les cuesta mucho ir por la calle y llegar a los puntos donde se puede conseguir internet. Con este sistema de cubos pueden conseguir la señal dentro de las casas", dijo Luppichini.