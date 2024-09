Por Euronews con AP

Un nuevo análisis genético examina las especies de animales presentes en el mercado de Wuhan que pueden haber propagado el COVID-19 a las personas.

Los investigadores han creado una lista de posibles animales salvajes presentes en un mercado de Wuhan (China) donde probablemente se originó la pandemia de COVID-19. Se trata de un nuevo estudio publicado el jueves en la revista 'Cell' que analiza datos genéticos de más de 800 muestras recolectadas en el mercado mayorista de mariscos de Huanan por las autoridades chinas a partir del 1 de enero de 2020.

Los científicos chinos no han identificado los animales posiblemente infectados con coronavirus. "Este puede ser el último gran informe conjunto de datos del mercado y, de alguna manera, es como completar la última pieza de un rompecabezas que ya mostraba una imagen bastante clara", dijo Michael Worobey, coautor del estudio de la Universidad de Arizona, en un comunicado.

"Presentamos un análisis exhaustivo y riguroso de los datos y cómo encajan con el resto de evidencias que tenemos sobre cómo comenzó la pandemia".

Los investigadores han descubierto, por ejemplo, que "el perro mapache común fue la especie animal más detectada en los puestos de fauna silvestre del mercado muestreados el 12 de enero y en el puesto con más muestras positivas de SARS-CoV-2". También encontraron ADN de civeta y rata de bambú en muestras ambientales positivas del virus, según mencionaron en el estudio.

"El COVID estaba circulando en ese mercado"

"Muchas de las especies animales clave habían sido retiradas antes de que llegaran los equipos de científicos chinos, por lo que no podemos tener una prueba directa de que los animales estaban infectados", dijo Florence Débarre, coautora del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, en un comunicado.

"Estamos viendo restos de ADN y ARN de estos animales en las muestras ambientales, y algunos están en puestos donde también se encontró SARS-CoV-2. Esto es lo que se esperaría en un escenario en el que había animales infectados en el mercado", añadió.

La investigación respalda el escenario de que el COVID-19 probablemente surgió de animales, pero no resuelve el debate sobre si, en cambio, surgió de un laboratorio de investigación.

Mark Woolhouse, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido, dijo que el nuevo análisis genético sugería que la pandemia "tenía sus raíces evolutivas en el mercado" y que era muy poco probable que el COVID-19 estuviera infectando a personas antes de ser identificado en el mercado de Huanan.

"Es un hallazgo significativo y esto inclina la balanza más a favor de un origen animal", dijo Woolhouse, quien no estuvo relacionado con la investigación. "Pero no es concluyente. No hay duda de que el COVID estaba circulando en ese mercado, que estaba lleno de animales", añadió.