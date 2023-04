Por Euronews Travel

Un clima cálido, nada de estrés y calidad de vida es todo lo que cualquiera podría desear para su jubilación.

Pero trasladarse a otro país requiere cierta organización y planificación. Sobre todo porque muchas opciones de visado están dirigidas a personas en edad laboral.

Sin embargo, eso no significa que no haya opciones disponibles para quienes deseen trasladarse al extranjero cuando ya se hayan retirado.

Estas son algunas de las mejores opciones de visados europeos para jubilados, clasificadas según el nivel de ingresos necesario para solicitarlos.

6. Visado de residencia electiva en Italia

Italia es un lugar muy popular para pasar la jubilación y existen opciones de visado diseñadas para que sea más fácil conseguirlo.

Los requisitos para obtener el visado de residencia electiva de Italia son un poco más difíciles de cumplir que otros de esta lista. Se necesitarán unos ingresos pasivos de 31.000 euros al año como mínimo para poder solicitarlo. Con este visado no puedes trabajar mientras seas residente en el país, ni siquiera remotamente para una empresa en el extranjero.

El visado de residencia electiva es válido durante un año y puede renovarse hasta cuatro años. Cuando lleves cinco años en el país, podrás solicitar la residencia permanente.

Es uno de los tipos de visado sujetos a mayor regulación, lo que significa que es probable que la tramitación de su solicitud tarde un mínimo de 3 a 6 meses.

5. Visado no lucrativo de España

El visado no lucrativo de España es una opción para las personas que desean jubilarse en el país.

A pesar de no ser tan accesible como el visado D7 de Portugal, España exige tener unos ingresos mensuales de algo más de 2.150 euros o 25.816 euros al año. No se puede solicitar un visado no lucrativo con ingresos procedentes de un trabajo a distancia.

Los solicitantes también tendrán que demostrar que disponen de una cobertura sanitaria completa igual o superior a la del servicio público de salud del país.

Podrá permanecer en España durante un año desde su entrada y deberá pasar al menos 183 días en el país para renovar el visado. Puede prorrogarse por cuatro años y a los cinco años podrá solicitar un permiso de residencia permanente.

Este permiso es válido durante 10 años y le dará acceso al sistema sanitario español y a otros beneficios disponibles para ciudadanos y residentes permanentes.

4. Permiso de residencia en Grecia para personas económicamente independientes

Jubilarse en Grecia puede significar solicitar un visado que se conoce oficialmente como "Permiso de residencia para personas financieramente independientes".

Requiere que tengas unos ingresos pasivos mínimos de 24.000 euros al año, pero no puedes tener ninguna actividad económica o de inversión dentro del país. Las fuentes de ingresos aceptadas incluyen pensiones, propiedades en alquiler e inversiones.

Para venir con un cónyuge, se necesitarán 400 euros más al mes y 200 euros por cualquier familiar a su cargo.

También necesitará un contrato de alquiler de una propiedad durante un año. El solicitante deberá acreditar que dispone de cobertura médica privada durante su estancia en Grecia.

Este visado se expide por dos años y puede renovarse al final de este periodo. Para mantener su estatus de residente, tendrá que permanecer en Grecia al menos la mitad del año.

3. El visado de categoría F de Chipre

Pasar los años de jubilación en las playas de Chipre podría ser una opción bastante atractiva.

El visado de categoría F del país es probablemente una de las mejores opciones para retirarse.

Chipre tiene uno de los requisitos de ingresos más fáciles de cumplir de esta lista, ya que solo se necesitan 9.568 euros de ingresos anuales. Esta cantidad puede proceder de la pensión, propiedades en alquiler en el extranjero, inversiones o dividendos, pero tiene que ser suficiente para que se pueda vivir de una manera cómoda.

También habrá que alquilar o comprar una propiedad en el país.

2. El programa de jubilación maltés

Buen tiempo todo el año y un alto nivel de vida, Malta es un gran lugar para jubilarse.

El país cuenta con un plan específico llamado Programa de Jubilación Maltés, que es un poco diferente de las otras opciones de esta lista. Tiene que ser propietario de una propiedad en Malta por valor de al menos 220.000 euros o alquilar una que cueste 8.750 euros al año. Tenga en cuenta que estas cantidades pueden variar según la zona que elija. Los solicitantes también necesitarán un seguro médico expedido en Malta.

Si decide jubilarse en pareja, tendrá que demostrar que mantiene una relación estable.

También tiene algunos requisitos de edad. Si nació el 1 de enero de 1962 o después, tiene que estar jubilado a los 65 años. Si naciste después, puedes ser un poco más joven y jubilarte a los 61 años.

El visado exige que no pases menos de 90 días al año ni más de seis meses en ningún otro país Schengen aparte de Malta.

1. El visado D7 de Portugal

El visado D7 -o visado de ingresos pasivos- hace que jubilarse en Portugal sea una opción atractiva para muchos extracomunitarios.

Para optar a él, hay que tener unos ingresos mensuales mínimos de 705 euros. Esta cifra se basa en el salario nacional vigente en el país. Pero esos ingresos pueden proceder de distintas fuentes, como pensiones, propiedades en alquiler o inversiones.

También tendrá que demostrar que tiene un lugar donde vivir y que puede pasar al menos 16 meses en Portugal durante sus dos primeros años en el país.

El visado D7 no está tan solicitado en comparación con otros visados de residencia temporal y el proceso de solicitud suele durar unos seis meses.

Los que obtengan este visado se benefician también de las mismas prestaciones sanitarias que los residentes y ciudadanos portugueses.