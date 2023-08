Cientos de vuelos han sido cancelados o retrasados debido a un problema de control de tráfico aéreo del Reino Unido, pero conocer sus derechos podría ayudarlo a obtener un reembolso, compensación o vuelo alternativo.

Cientos de vuelos han sido cancelados o retrasados debido a un problema de control del tráfico aéreo en el Reino Unido, pero conocer sus derechos podría ayudarle a obtener un reembolso, una indemnización o un vuelo alternativo.

PUBLICIDAD

Los pasajeros de vuelos con origen o destino en el Reino Unido sufrieron importantes percances el lunes debido a un problema técnico con el control de las aeronaves.

Los servicios nacionales de tráfico aéreo del Reino Unido (Nats) pidieron disculpas por la interrupción causada y afirmaron que han "identificado y remediado" el problema técnico que afectaba a su sistema de planificación.

"Ahora estamos trabajando estrechamente con las aerolíneas y los aeropuertos para gestionar los vuelos afectados de la forma más eficiente posible", señaló en un comunicado.

Sin embargo, miles de pasajeros siguen sufriendo retrasos.

Es la época del año con más tráfico aéreo, ya que muchas vacaciones de verano llegan a su fin y es festivo en el Reino Unido.

Si se ha visto afectado, ¿a qué tiene derecho?

¿Qué debo hacer si mi vuelo se cancela por el problema del tráfico aéreo en el Reino Unido?

Si su vuelo se cancela, tiene derecho a elegir entre el reembolso, el cambio de ruta o la devolución. Si elige cualquiera de estas tres opciones ya no tendrá derecho a las otras dos.

La aerolínea está obligada a intentar llevarle a su destino lo antes posible, aunque ello implique viajar con otra compañía.

Es posible que la compañía aérea no pueda ofrecerle un transporte alternativo o proporcionarle un viaje de vuelta en condiciones de transporte comparables lo antes posible. En ese caso, tiene que reembolsarte el coste del vuelo.

Si la compañía aérea no le da la opción de cambiar el billete pero usted compra otro billete para volver a casa en condiciones de transporte comparables, tiene que devolverle la diferencia de precio entre su billete original y los costes del nuevo billete.

Sigue teniendo derecho a elegir si la cancelación se produce después de que el avión despegara pero se viera obligado a regresar al aeropuerto de salida.

PUBLICIDAD

Si acepta el cambio de ruta ya no se considera una cancelación, sino un retraso. No olvide que puede elegir la fecha; no tiene por qué coger el viaje más temprano posible.

Las compañías aéreas también están obligadas a darle a elegir a la hora de reembolsarle entre efectivo o un vale.

Viajeros haciendo cola en el aeropuerto de Heathrow en Londres, el 22 de junio de 2022. AP Photo/Frank Augstein, File

¿Qué ocurre si mi vuelo se retrasa?

Usted tiene derechos ligeramente diferentes si su vuelo se retrasa y algunos de ellos dependen de la duración del retraso y de la distancia de su viaje.

Tiene derecho a asistencia cuando el retraso es de al menos dos horas a la salida, y al reembolso y a un vuelo de vuelta cuando el retraso es de al menos cinco horas.

Si el retraso a la salida del vuelo es de dos horas en los viajes de menos de 1.500 km, de tres horas en los vuelos de entre 1.500 y 3.000 km o de cuatro horas en cualquier otro vuelo, tienes derecho a asistencia adicional.

PUBLICIDAD

La compañía aérea debe ofrecerte comidas, refrescos, alojamiento y traslados al alojamiento si es necesario. También tienes derecho a llamadas telefónicas gratuitas y correos electrónicos.

Si tiene que pagar por alguno de ellos, la aerolínea debe reembolsárselo; sólo recuerde guardar los recibos y no gastar más de lo razonable. Es poco probable que le reembolsen los gastos de hoteles de lujo o alcohol.

¿Todos los vuelos cancelados tienen derecho a indemnización?

La Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido afirma que "si no ha sido culpa de la aerolínea, no espere recibir indemnización alguna".

"Las interrupciones causadas por causas como condiciones meteorológicas extremas, huelgas de empleados del aeropuerto o del control aéreo u otras 'circunstancias extraordinarias' no dan derecho a indemnización".

Sin embargo, en otras circunstancias que sean culpa de la aerolínea y su vuelo se cancele menos de 14 días antes de la fecha de salida prevista, podría tener derecho a indemnización.

PUBLICIDAD

Esta asciende a 250 euros por persona para vuelos de 1.500 km o menos, y a 400 euros para vuelos de entre 1.500 y 3.500 km. Para todos los vuelos de más de 3.500 km, son 600 euros.

También significa que si dos semanas antes de su viaje no recibe una notificación que le diga que ha sido cancelado, las posibilidades de que su vuelo despegue son mayores.

También podría tener derecho a indemnización si llega a su destino con más de tres horas de retraso. Como en el caso de las cancelaciones, el importe depende de la distancia del vuelo.

Una tabla de información de vuelos muestra vuelos cancelados debido a una huelga el 20 de junio de 2022 en el aeropuerto de Bruselas. AP Photo/Olivier Matthys

¿Para qué vuelos puedo obtener indemnización?

Que esté o no protegido por la normativa de la UE depende de varios factores, pero puede que no esté tan claro como cree.

La normativa de la UE se aplica cuando:

Su vuelo se realiza dentro de la UE, independientemente de la compañía aérea que lo opere

Su vuelo llega a la UE desde fuera y lo opera una compañía aérea de la UE

Su vuelo sale de la UE, independientemente de la compañía aérea que lo opere.

Para que prospere cualquier tipo de queja o reclamación, es esencial que no haya sido culpa suya no haber podido embarcar en el vuelo. Asegúrese de llegar al aeropuerto al menos dos horas antes de la hora de salida y de disponer de un billete válido y una reserva confirmada.

Alternativas sin vuelo

Si aún no ha reservado un vuelo, ¿por qué no considerar otras opciones?

Con una red ferroviaria de más de 200.000 km, Europa es un paraíso para los viajeros en tren.

Así que, ¿por qué no conocer Italia o España a través de la ventanilla de un tren?

También es mejor para el planeta: según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el ferrocarril emite 14 gramos de CO2 por pasajero y kilómetro. El avión emite 285 gramos en la misma distancia.