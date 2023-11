La historia cultural de Phoenix revela su rica identidad musical

En Phoenix, Arizona, recorremos el paisaje desértico, visitamos la meca de los instrumentos musicales y aprendemos todo sobre las raíces indígenas de esta ciudad en el "Valle del sol".

Para familiarizarnos con los alrededores de la ciudad, primero salimos a hacer una excursión en quad por el desierto de Sonora con Devin O'Bryan, del operador turístico local Stellar Adventures. Ubicado a unos 45 minutos del centro de Phoenix y 30 minutos del norte de Scottsdale, es muy accesible.

"Toda la zona que exploramos forma parte del área recreativa silvestre de Four Peaks, con más de 800 km lineales de senderos sólo en esta zona del desierto. Así que ofrece a nuestros tours la posibilidad de recorrer diversos senderos. Hay que imaginar que muchos de estos senderos muchos años atrás esto es todo lo que sabes, caballo y carreta", nos dice Devin.

Descubrir la historia de la música y cultura locales

Ya sea en el centro de Phoenix o en la zona de Tempe, en Scottsdale. Hay un club, hay un lugar, hay todos los géneros musicales imaginables. Es por eso que visitamos el Museo de Instrumentos Musicales (MIM). Con más de quince mil piezas, es la meca de los amantes de la música.

"Cuando la gente viene de todo el mundo a descubrir el paisaje natural, también tiene la oportunidad de descubrir el paisaje musical de todo el mundo aquí en el MIM", explica Richard D. Walter, conservador del Museo de Instrumentos Musicales.

Algunos de los instrumentos de la colección han pasado de generación en generación y siguen representando a la comunidad, la familia y el patrimonio. Para Richard, significan algo más que el instrumento físico. Significan personas, significan humanidad.

Para aprender más sobre la música de las comunidades indígenas de Phoenix, visitamos el Museo Heard, un espacio dedicado al avance del arte indígena americano. El director de Compromiso con la Comunidad del Museo Heard, Marcus Monenerkit, nos da los detalles:

"El museo se fundó en 1929, así que tiene una, una colección completa de unos cuarenta y 5000 objetos. Pero hoy, nuestro cargo, nuestra misión, es representar la cultura indígena americana. Hay pesadez, pero también hay momentos de celebración y aparecen con bastante regularidad. También hay mucha música, danza y cantos que acompañan a la ceremonia y los rituales".

"La música es de todos"

Otra visita necesaria es la del Festival del Patrimonio, que se celebra en la vecina Flagstaff, para asistir a algunas actuaciones y hablar con quienes muestran sus raíces.

"No importa qué idioma hablemos, si no nos entendemos, si tocamos un ritmo, un patrón o una melodía, eso conecta contigo", nos comparte el músico Aaron White, que creció rodeado de la cultura nativa a través de la música.

Pero no es sólo música tradicional lo que se exhibe en el Festival del Patrimonio. Sage Bond, música local, combina sus influencias y cultura tradicionales con un toque de heavy metal para crear algo único.

"Me alegro de poder participar en este espectáculo en el Festival del Patrimonio. La gente ve los aspectos tradicionales, experimenta la cultura y también escucha música moderna contemporánea. Los nativos no siempre tocan música tradicional. También hacemos otras cosas. Somos gente de hoy. No somos gente del pasado", opina Sage.

Phoenix no es una ciudad tradicional. Su influencia y su cultura se extienden más allá de sus fronteras y enraízan profundamente con la música. Y aunque el clima templado y el glorioso sol atraigan a visitantes de todo el mundo, son esas experiencias, culturas y lugareños los que realmente hacen de esta ciudad una visita obligada.