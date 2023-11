Muere a los 65 años Shane MacGowan, el famoso cantante de The Pogues

Por Euronews

Shane MacGowan, el carismático líder de la banda musical The Pogues de Irlanda, ha muerto este jueves. MacGowan, 65, estuvo ingresado en el hospital de Dublín hasta la semana pasada debido a una infección.

"Con el más profundo dolor y el corazón apesadumbrado, anunciamos el fallecimiento de nuestro más hermoso, querido y muy amado Shane MacGowan. Shane murió a las 3.30 am esta mañana con su esposa y su hermana a su lado", dijo su mujer, Victoria Mary Clarke, en un comunicado.

Clarke compartió la última fotografía conocida del músico cuatro días antes de que celebraran cinco años de matrimonio.

Post de Victoria Mary, del 22 de noviembre de 2023.

Los mensajes de condolencias no han tardado en aparecer en redes sociales. El presentador de televisión Piers Morgan pidió en un post en la red social X este jueves que la canción Fairytale of New Yorkse convierta en la canción navideña número uno.

Shane MacGowan nació el 25 de diciembre de 1957 en Pembury (Reino Unido).

Post de Piers Morgan, el 30 de noviembre de 2023.

Post de The Jam en X, el 30 de noviembre de 2023.

MacGowan fundó el grupo irlandés The Pogues y fue una de las figuras más importantes de la música anglosajona de la década de los 80. A pesar de haber nacido en Inglaterra, se describió a si mismo como un irlandés orgulloso y nacionalista.