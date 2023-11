La escena musical alternativa de Portland prospera cada día, pero esta actitud contracultural no solo se aplica a la música. En esta ciudad se puede encontrar una diversidad oferta gastronómica vegana, y el "Roller Derby", un deporte que encierra la esencia de esta ciudad.

El cantautor Foy Vance, de Irlanda del Norte, visita Portland, Oregón, y nos cuenta lo que descubrió en este episodio 'Notas de los Estados Unidos'.

Portland es una ciudad conocida por su sostenibilidad y su cultura única en torno al café, el arte, la comida y la música en vivo. Una gran ciudad con el encanto de una pequeña ciudad.

¿Por qué Oregón es conocida por su aire alternativo?

Una vez en la ciudad, Foy Vance explora el enfoque alternativo de Portland con respecto a la música. No hay mejor lugar que el 'Music Millennium' en el East Side de Portland.

Una dirección legendaria y la tienda de discos más antigua de la región "Pacific Northwest", el propietario Terry Currier continúa el legado de esta tienda.

"Hemos tenido más de 4500 actuaciones en vivo. Intentamos atraer a muchos artistas emergentes, darles la oportunidad de tocar frente a un público más joven", explica Terry.

Terry Currier propietario de tienda de música en Portland. Euronews

Portland es un gran lugar para la música en vivo. El 'Aladdin Theatre' es un gran club con 600 asientos, 'Doug Fir', al final de la calle, y 'Mississippi Studios' tiene una capacidad de unos 250 personas.

"Las personas que vienen a Portland tienen una mente abierta, y el sonido alternativo en Portland es diferente para cada banda", agrega.

Un gran escenario para las bandas de punk

Para saber más sobre la escena musical en vivo, Foy Vance habla con quienes la hacen: la banda punk local 'Spoon Benders'.

Intengrantes de la banda musical 'Spoon Benders' Euronews

Para ellos, Portland hace un baluarte donde todos se conocen, y eso no es específico del género, lo que hace que la escena musical sea mejor.

"Puedes encontrar un espectáculo o algo cada noche, la gente aquí es genial, todos son muy amables, te ayudarán y te dirán a dónde ir, solo tienes que ir a las tiendas locales, hablar con la gente local y apoyar a las empresas locales", cuenta uno de los integrantes de la banda.

La escena musical alternativa de Portland está prosperando, pero esta actitud contracultural no solo se aplica a la música.

La contracultura en la comida: siempre encontrarás una opción vegana

Y desde camiones de comida hasta taquerías, se ve que se puede comer vegano en cualquier lugar de la ciudad.

"Portland siempre ha tenido una cierta cultura de estilos alimenticios alternativos, he estado en el negocio durante aproximadamente 12 años, y he visto explotar la escena. Hay mucha gente genial que viene a la ciudad y ofrece todo tipo de comida no vegana, pero siempre con una opción vegana", explica Joe Russell del restaurante Boxcar Pizza.

Joe Russell del restaurante Boxcar Pizza en Portland. Euronews

Para los amantes de la naturaleza: Portland también es su lugar

Pero no solo el centro de la ciudad tiene algo que ofrecer: en 'Multnomah Falls' Foy Vance conoce a Lauren Skonieczny, guía turística de 'Good Trip Adventures'.

"Multnomah Falls está a solo 30-40 minutos de Portland, tenemos toda esta hermosa naturaleza y mucha gente se inspira en lugares como este: es tan dramático, tan inspirador; creo que ver caer el agua, nos conmueve a todos profundamente", expresa Lauren.

Lauren Skonieczny, guía turística de 'Good Trip Adventures' Euronews

Dentro de su plan como guía turística, esta empresa también le suma a sus visitas diálogos sobre geología, historia humana e historia natural, para transmitir una imagen completa de los lugares.

La empresa es propiedad de mujeres y 'queer', como es lo es su propietaria.

"Estas cascadas y ríos generaciones han inspirado a generaciones y generaciones de pueblos indígenas, así como la música y la cultura que sacan de esta conexión con el país. Ser único, ser alternativo, es algo que hacemos bien aquí en Portland", agrega Lauren.

El Roller Derby: un deporte que expresa el alma de esta ciudad

Roller Derby es un deporte de patinaje en el que la música, las luces y la acción del patinador se funden en una experiencia. El equipo local, 'The Rose City Rollers', explica todo a Foy Vance.

"La escena musical en Portland es muy diversa; al igual que en el derby, hay una comunidad diversa y la música es muy inclusiva, ya que simplemente cambia la forma en que te sientes en un juego", dice una de las deportistas.

Deportistas de Roller Derby en Portland. Euronews

"Cada equipo tiene una especie de canción de 'lanzamiento' que muestra de qué se trata su equipo. La música atrae al público, nuestro DJ es muy bueno y toca música que se adapta al estado de ánimo del juego. Y si es la última canción, en el último minuto, habrá una canción intensa que pondrá a todos en movimiento. Tienes que estar aquí para apreciar el Derby", explica otra de las deportistas.

Portland es un lugar que celebra la individualidad y la creatividad, haciendo que todo sea un poco diferente: desde la comida y la música hasta el deporte y el arte, e incluso la vida de la ciudad en sí. El enfoque único de Portland, hace que sea un lugar que 'hay que visitar'.