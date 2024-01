Por Beth J Harpaz con AP

Puede que haga frío y esté oscuro, pero viajar a lugares invernales puede ser una experiencia mágica e inolvidable. Aquí tenemos consejos e ideas para planificar un viaje en pleno invierno.

¿Planea viajar este invierno? Sí, es tentador buscar lugares soleados donde tumbarse en la playa o jugar al golf. Pero algunas de mis vacaciones de invierno favoritas han sido en destinos septentrionales en sus épocas más frías y oscuras del año.

No esquío, así que no busco nieve en polvo. Pero he visto auroras boreales en Alaska, he explorado una cueva de hielo en Islandia y me he quedado a la intemperie a -7 °C observando la migración de las grullas en Nebraska. He estado en Detroit en diciembre, en Canadá por Navidad y en Finlandia en febrero. Y he visitado mi ciudad natal, Nueva York, en enero, cuando ya no hay aglomeraciones navideñas y los precios son más bajos.

He aquí algunos consejos e ideas para planificar un viaje en pleno invierno.

2024 es el momento cumbre para ver auroras boreales

Las auroras boreales tienen un ciclo de 11 años y 2024 se acerca al punto álgido de ese ciclo. Por supuesto, no hay garantías de que vaya a ver auroras boreales, pero al menos es un buen año para intentarlo. Islandia, Alaska y las zonas septentrionales de Escandinavia y Canadá son buenos lugares para ver auroras boreales, pero investigue los datos meteorológicos sobre la nubosidad en determinados destinos. No se pueden ver auroras boreales con cielos nublados.

Cuando mi hijo tenía 9 años, volamos a Fairbanks (Alaska) en febrero, visitamos el festival de talla de hielo (este año, del 17 de febrero al 31 de marzo) y nos dirigimos 100 km al norte, a Chena Hot Springs. El balneario es un mundo aparte: no hay ciudad, no hay cobertura de móvil, el wifi es limitado y las comidas se sirven con productos de invernadero. Visitamos el museo del hielo del complejo, fuimos en trineo tirado por perros y en moto de nieve, nos remojamos en una piscina exterior climatizada geotérmicamente y, sí, vimos la aurora.

Las luces de la ciudad dificultan la visión de las auroras boreales, pero en un viaje reciente a Reikiavik (Islandia), mi marido y yo simplemente condujimos nuestro coche de alquiler hasta un paseo marítimo donde la gente se reúne cada noche para observar el cielo. La vista se aleja de la ciudad, y nuestro desvío mereció la pena: vimos la aurora, aunque por poco tiempo.

The northern lights are expected to be strong in 2024. Canva

Sumérjase en saunas y cuevas de hielo en Finlandia e Islandia

Cualquier viaje que planee con la esperanza de ver auroras boreales debe incluir otras aventuras. En Finlandia, querrá visitar las acogedoras cafeterías de Helsinki, además de la Plaza del Mercado y el Antiguo Mercado, y, por supuesto, las saunas. La sauna Loyly está encaramada al mar Báltico, así que atrévase a darse un chapuzón en sus gélidas aguas mientras esté allí.

A las afueras de Helsinki, puede conocer y dar de comer a renos en el Parque Nacional de Nuuksio, pero para vivir una auténtica aventura, diríjase al norte, a Laponia, y reserve un safari con renos. Aunque yo no lo he hecho, me encanta esta actividad invernal: flotar sobre el hielo en el canal de Oravi, en Finlandia, vestido con un "traje seco" especial.

Islandia es famosa por sus piscinas al aire libre, calentadas por aguas termales geotérmicas. La popular Laguna Azul está actualmente cerrada debido a una erupción volcánica cercana, pero las autoridades afirman que el impacto de la erupción es localizado y que el turismo y los viajes aéreos a otros lugares no se ven afectados.

An ice cave at Vatnajokull National Park, Iceland. Canva

Me di un chapuzón en la piscina geotérmica de la Laguna Secreta mientras recorría la famosa ruta del Círculo Dorado de Islandia, que también incluye el Parque Nacional de Thingvellir, Geysir (que en realidad es un campo de géiseres) y la impresionante cascada de Gullfoss.

Pero lo mejor de nuestro viaje a Islandia fue explorar una cueva de hielo en el Parque Nacional de Vatnajokull. Hay que ir acompañado de un guía titulado, y no es una expedición para los débiles de corazón. Los crampones fijados a las botas te dan la tracción necesaria para bajar por una escalera tallada en el hielo, y pasas una hora caminando bajo tierra por un mágico -pero claustrofóbico- canal helado con paredes de hielo azul y techos de carámbanos. La cueva formaba parte de una excursión de dos días por la costa sur del país, que incluía paisajes de otro mundo como glaciares, volcanes, playas de arena negra y lagunas llenas de icebergs.

Ahorrar en escapadas urbanas en enero

Hay una razón por la que en Nueva York se organizan menús a precio fijo en la Semana de los Restaurantes y ofertas de dos por uno en Broadway del 16 de enero al 4 de febrero: es una forma de estimular el negocio en una época baja del año.

Los hoteles y las entradas de teatro también bajan de precio en enero y febrero. Además, se pueden conseguir reservas que de otro modo serían imposibles, y las atracciones populares tienen menos gente y colas más cortas. El tiempo puede ser suave en un día soleado de enero en Manhattan, pero el frío intenso y la nieve no son inusuales. Aunque no es divertido circular por las calles de la ciudad cubiertas de aguanieve, tenga en cuenta que la mayor parte del tiempo lo pasará dentro, visitando museos, viendo espectáculos, yendo de compras y comiendo por la ciudad.

En otras ciudades del norte, como Boston, Chicago y Montreal, los precios y la afluencia son similares, aunque en las tres suele hacer más frío y nieva más que en Nueva York. Así que consulta las previsiones, ponte botas de agua y abrígate, y ahorra un dineral -también en billetes de avión- en comparación con viajes en mayo u octubre.

Do New York on a budget in January. Canva

Descubrir la fauna invernal del Parque Nacional de Yellowstone

Muchos parques nacionales del norte de Estados Unidos cierran carreteras, albergues y otras instalaciones en invierno. Pero los visitantes invernales de Yellowstone pueden alojarse en el Old Faithful Snow Lodge o en el Mammoth Hot Springs Hotel y disfrutar de visitas guiadas en moto de nieve, autocar de nieve, raquetas o esquí de fondo. En Yellowstone es más fácil ver lobos en invierno que en verano; también podrá ver bisontes, alces, nutrias y otros animales salvajes.

La observación de aves también puede ser una actividad en tiempo frío. Hice un gélido viaje a Nebraska para ver la migración de las grullas cenicientas. Es entonces cuando medio millón de aves migratorias se detienen a alimentarse en los campos que rodean el río Platte, cerca de la ciudad de Kearney. La migración comienza a mediados de febrero y alcanza su punto álgido a mediados de marzo. Se ofrecen visitas guiadas, pero también es fácil acceder a lugares públicos de observación en Gibbon, Alda y el Parque Estatal de Fort Kearny.

Spot wolves in Yellowstone in winter. Canva

Cómo planificar y preparar el equipaje para un viaje con tiempo frío

Las temperaturas varían enormemente en los destinos septentrionales, así que haga los deberes. Las temperaturas invernales en Reikiavik oscilan entre -1 y -4 °C, comparables a las de Nueva York, pero en el resto de Islandia las carreteras pueden cerrarse repentinamente por tormentas invernales.

Además, planifique sus días estratégicamente en función del amanecer y el atardecer. Cuando mi marido y yo visitamos Islandia a finales de noviembre, salimos del hotel en plena oscuridad a las 8 de la mañana para llegar a nuestra primera parada en el Círculo Dorado a las 10, cuando por fin se veía el sol. Recuerde el viejo dicho: el mal tiempo no existe, sólo la mala ropa. En Islandia, lo único que necesitaba para abrigarme era un forro polar bajo la parka.

Pero para Fairbanks y Chena, en Alaska, pedí prestado un traje de esquí de cuerpo entero y compré botas de segunda mano para temperaturas bajo cero. Por cierto, las mascarillas N-95 o de tela de tus suministros para pandemias son una buena forma de mantener la cara caliente con vientos helados. Lamenté no llevar guantes impermeables a Islandia; no llovió, pero las barandillas y cuerdas de los senderos empinados estaban a menudo mojadas por la condensación del hielo.

Un último consejo: los pantalones largos y los calcetines gruesos ocupan más espacio en el equipaje que los pantalones cortos y las camisetas. Para ahorrarespacio, póngase las botas en el avión. Empaqueta todo lo demás en bolsas de compresión de plástico; no te creerás cuánto menos espacio ocupa tu ropa una vez que cierras esas bolsas y les quitas el aire.