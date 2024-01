Las casitas tienen puertas redondas de madera pintadas con colores vivos y muchas sorpresas en el interior.

PUBLICIDAD

Escondido en el norte de Armenia hay un lugar mágico donde los fans de Tolkien pueden vivir como si fuesen los protagonistas de El Señor de los Anillos. En las profundidades del bosque nevado de Dilijan, dos hermanos han construido una aldea al estilo hobbit que acoge a huéspedes de todo el mundo. El grupo de cabañas está unido a su hotel Cozy House, inspirado en los hobbits, que abrió en 2019.

Un albergue hobbit en el norte de Armenia

Cada cabaña de la aldea hobbit ha sido cuidadosamente elaborada para recrear el ambiente de la épica trilogía de El Señor de los Anillos. "He intentado incorporar mi experiencia profesional a este negocio", explica Edgar Gulanyan, uno de los hermanos fundadores del alojamiento. "Me he esforzado por mantener nuestro estilo distintivo y nuestra singularidad".

Las cabañas tienen puertas redondas de madera pintadas con colores muy vivos y ventanas colocadas en ángulos alegres. En el restaurante del pueblo, las paredes están cubiertas de extravagantes obras de arte: las escamas de un pez están hechas con viejos discos de vinilo, mientras que la concha de un caracol se convierte en una lupa oculta.

Cada portón, puerta, bisagra y ventana se ha fabricado especialmente para imitar la tierra de los pequeños de Tolkien. Cozy House

El director de ventas, Khachik Hakobyan, afirma que el personal quería crear una escapada única, no un refugio de montaña más.

"La competencia en Dilijan era bastante alta, sobre todo desde 2019. Teníamos que pensar en crear algo que atrajera a los turistas. Queríamos crear algo que se saliera de lo común y que aportara un nuevo estilo", dice. Cada portón, puerta, bisagra y ventana se ha fabricado especialmente para imitar la tierra de los más pequeñas de Tolkien.

Unas vacaciones alternativas

El hotel Cozy House y sus casas de campo atraen a gente que busca algo que se escape de la normalidad. "Queríamos algo fuera de lo común. El estilo de la casita nos llamó la atención", dice la huésped Marine Petrosyan.

Khachik cree que ha sido un éxito ya que atrae a visitantes de todo el mundo. "Mucha gente, al enterarse de que existe un lugar así en Dilijan, visita Armenia especialmente para alojarse en este hotel, ya que son fans del libro y la película de Tolkien", afirma.

La idea de formar parte de una historia de El Señor de los Anillos es lo que atrajo a la huésped Christina Thomas. Dice que a los niños les hechiza el pueblo.

"Estaba buscando lugares únicos donde alojarme en Armenia y éste apareció como uno de los mejores sitios donde hacerlo. Hemos leído los libros de El Señor de los Anillos, así que estas casitas de hobbits nos entusiasmaron", explica. "A [los niños] les hizo mucha ilusión quedarse en estas casitas".

Un paraíso invernal

En pleno invierno, la fantástica aldea se ha convertido en un país de las maravillas nevado, para gran placer de los huéspedes. "Todas las fotos del lugar eran muy verdes, porque las que habían hecho eran en verano. Pero ahora, al venir aquí y ver todo el lugar nevado... Creo que hemos hecho una muy buena elección viniendo en invierno", dice Christina.

"Es precioso, parece muy mágico, como sacado de un libro o de una película".