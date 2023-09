Por Lauren Crosby Medlicott

Se ha dado a conocer la lista de los 50 Mejores Hoteles del Mundo, que premia a establecimientos de seis continentes por sus excepcionales servicios.

Ahora que las vacaciones de verano llegan a su fin, 50 Best ha elaborado su lista de los 50 Mejores Hoteles del Mundo de 2023.

Podría ser una lista a tener en cuenta a la hora de planificar su próxima escapada de lujo.

Veintiuno de los establecimientos galardonados proceden de Europa. Passalacqua, una lujosa villa del siglo XVIII con vistas al lago de Como, en Italia, fue nombrado el mejor hotel del mundo este año.

La clasificación se elabora a partir de los votos de 580 expertos internacionales del sector hotelero y de viajes.

Casi la mitad de los hoteles galardonados están en Europa.

Londres ha consolidado su reputación como centro mundial de viajes con cuatro hoteles en la lista: Claridge's (16º), The Connaught (22º), NoMad London (46º) y Savoy (47º).

Otros dos hoteles británicos también resultaron ganadores. El Gleneagles, en Escocia, se clasificó en el puesto 32 tras recibir también el premio Art of Hospitality (Arte de Hospitalidad), un reconocimiento especial a las excelentes experiencias gastronómicas y de restauración.

Hotel Gleneagles de Escocia. Gleneagles

The Newt, en Somerset, se situó en el puesto 37, recibiendo además el Premio Carlo Alberto al Mejor Hotel Boutique, una recompensa reservada a los hoteles de la lista que reúnen todos los criterios de un establecimiento boutique.

Seis de los hoteles galardonados se encuentran en Francia, cuatro de ellos en París: Le Bristol (29º), La Réserve (31º), Cheval Blanc (34º) y Hôtel de Crillon (50º).

Los otros hoteles europeos galardonados que completan la lista se encuentran en Atenas, Madrid e Italia. El de la capital de España es el Four Seasons.

Italia alberga el mejor hotel del mundo de 2023

El premio al Mejor Hotel del Mundo 2023 ha recaído en el Passalacqua, en el lago de Como.

Las 24 habitaciones del hotel se distribuyen en tres edificios situados en dos hectáreas de jardines perfectamente cuidados con olivos, mimosas, rosas y magnolias.

La terraza del hotel número uno de la lista. Passalacqua

En el interior de la villa del siglo XVIII, que fue propiedad del compositor Vincenzo Bellini, abunda la artesanía italiana.

Los frescos originales y las tallas en el techo están adornados con espejos dorados. Passalacqua

Los frescos y tallas originales del techo se adornan con espejos dorados, retratos del siglo XIX, mesas antiguas lacadas y lámparas de Murano.

La comida es sencilla y relajada, y los clientes suelen entrar en la cocina para charlar con el chef como si fuera su casa particular.

Tim Brooke-Webb, director General de The World's 50 Best Hotels, felicitó al Passalacqua por haber alcanzado el número 1 tan sólo dos años después de su apertura.

Un hotel de Hong Kong consigue el segundo puesto

El imponente Rosewood Hong Kong, situado en el distrito artístico y de diseño de Victoria Dockside, con impresionantes vistas al puerto, ocupa el segundo puesto de la lista.

Este hotel de 65 plantas y 413 habitaciones cuenta con 11 restaurantes, spa, piscina y gimnasio, y está decorado con una opulencia moderna y discreta.

Vista desde el Rosewood de Hong Kong, segundo de la lista. Rosewood Hong Kong

Asia alberga otros 17 hoteles nominados para los World's Best Hotels 2023: Four Seasons de Bangkok, The Upper House en Hong Kong y Aman Tokyo también figuran en la lista.