Las auroras boreales serán más intensas en 2024 que en al menos una década.

Perseguir las auroras boreales significa reservar un viaje a destinos lejanos como Islandia o el extremo de Noruega. Pero este año, el fenómeno celeste aparecerá más cerca.En todo el sur de Europa, este fenómeno podría iluminar los cielos con espectáculos mágicos como los que se vieron en noviembre de 2023.

A continuación te explicamos por qué 2024 será el mejor año para ver auroras boreales.

¿Qué son las auroras boreales?

Las vívidas cintas de colores rojo, verde y magenta que se conocen como auroras boreales se deben a la interacción de partículas procedentes del sol -conocidas como viento solar- con la atmósfera del planeta.

Cuando estas partículas llegan a la Tierra son canalizadas por el campo magnético de nuestro planeta hacia las regiones polares. Esto significa que, en el hemisferio norte, el fenómeno sólo suele verse sobre el Círculo Polar Ártico.

¿Por qué a veces las auroras boreales son visibles más al sur?

En noviembre del año pasado, los cielos nocturnos desde el sur de Inglaterra hasta Eslovenia se tiñeron de magenta y fucsia gracias a un espectáculo de auroras boreales inusualmente intenso. Los físicos solares observaron una gran erupción en la superficie del Sol el día anterior al acontecimiento, por lo que se preveía un pico de actividad geomagnética en los días siguientes.

Las auroras suelen producirse en una banda llamada anillo (de unos 3.000 kilómetros de diámetro) centrada en el polo magnético, explicó la Met Office británica. La llegada de una eyección de masa coronal (CME) -una expulsión de plasma y campo magnético de la capa más externa de la atmósfera solar- puede provocar la expansión del anillo. Esto lleva la aurora a latitudes más bajas, lo que significa que las luces son visibles en el Reino Unido y más al sur de Europa, como ocurrió en 2023.

Los cielos etéreos, iluminados con una sensacional gama de colores, fueron captados por fotógrafos tan al sur como Apulia (Italia) y Macedonia Central (Grecia).

Las paletas locales dependen de las moléculas de gas alcanzadas y de su posición en la atmósfera, explica la Met, ya que se liberan diferentes cantidades de energía en forma de distintas longitudes de onda de luz.

El oxígeno emite luz verde cuando es alcanzado a unos 100 km de la Tierra, pero a 160-320 km produce auroras rojas, un espectáculo poco frecuente. El nitrógeno hace que el cielo brille azul, pero cuando está más alto en la atmósfera el resplandor tiene un tono púrpura.

¿Por qué las auroras boreales son más intensas este año?

Si no has visto una aurora boreal, no desesperes. Este año las probabilidades de verlas siguen siendo mayores de lo habitual, sobre todo en torno a los equinoccios de marzo y octubre. Esto se debe a que el sol está más activo, lo que se traduce en auroras más brillantes. Un sol más activo no es motivo de alarma, sino que se debe simplemente al momento del "ciclo solar" en el que se encuentra la estrella.

Cada 11 años, el campo magnético del Sol cambia por completo. A medida que nos acercamos a ese pico, en 2024 o 2025, se ha producido un aumento espectacular de las "manchas solares", una medida de lo activo que está el Sol. Por eso, las auroras boreales parecen más intensas que nunca desde hace al menos una década, lo que las convierte en el momento perfecto para reservar un viaje al norte y verlas en todo su esplendor.