La cifra, de 49 profesionales asesinados, es la más baja desde 2003 . Esta drástica caída del 44% en el número de periodistas asesinados en comparación con el año pasado tiene un impacto proporcional en todas las categorías: periodistas profesionales (36 asesinados en lugar de los 66 de 2018); no profesionales (10 muertos en lugar de los 13 de 2018) y colaboradores de medios (3 muertos frente a los 5 de 2018). Lo que sí representa una novedad es que este año ningún periodista fue asesinado mientras realizaba una cobertura en el extranjero , ya que todas las víctimas han sido asesinadas en sus propios países.

La disminución en el número de periodistas asesinados en países devastados por la guerra pone de relieve una realidad a menudo olvidada: América Latina sigue siendo "una región particularmente inestable y peligrosa para los profesionales de la información" como denuncia RSF. Con un total de 14 asesinatos (10 en México, 2 en Honduras, 1 en Colombia y 1 en Haití), América Latina se ha convertido en una zona tan letal para los periodistas como el Oriente Medio azotado por sus conflictos. La gravedad de la situación es probablemente peor de lo que revelan las estadísticas: en total, otros 10 periodistas fueron asesinados en Brasil, México, Honduras, Colombia, Chile y Haití en 2019, pero, a día de hoy, sus casos no están incluidos en el Barómetro de RSF , ya que aún se están revisando.

