Airbnb gana otra batalla contra el lobby hotelero

Sengún el dictamen, la empresa estadounidense de alquiler vacacional no es una inmobiliaria sino un servicio de información a la sociedad, por lo que no se le puede exigir que disponga de una tarjeta profesional de agente inmobiliario.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dictaminado este jueves que Airbnb es una plataforma digital de intermediación amparada por la libre prestación de servicios y no un agente inmobiliario que deba someterse a las normas más restrictivas que rigen esta profesión.

