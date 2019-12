La caída del comunismo en Hungría

Mientras que en Hungría no había ningún movimiento de oposición de base comparable a Solidaridad en Polonia, los grupos de oposición consiguieron presionar a la élite del partido estatal a través de enormes manifestaciones. Los nuevos enterramientos de los mártires ejecutados de la revolución del 56, entre ellos el primer ministro Imre Nagy, fue uno de los momentos emblemáticos de la transición. Lo recuerda András Vogvolgyi, responsable de prensa en el segundo entierro de Nagy: "Cuando Viktor Orbán pronunció su famoso discurso, yo estaba haciendo guardia junto al ataúd de Imre Nagy. Mirar a los ojos a un cuarto de millón de personas, mientras escuchaba ese discurso, fue obviamente el mayor acontecimiento de mi vida. Vi que se trazaba una línea roja a través de ese cuadrado: algo ha sucedido, y a partir de ahora habrá algo más."

