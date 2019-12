La ola de calor obliga a decretar el estado de emergencia en Australia

Otra bañista resaltaba la conexion entre cambio cl´imático y gases de efecto invernadero. "A medida que la temperatura sube, los bosques de Australia, los matorrales, se secan. No hay suficiente vegetación para que otras áreas los protejan y controlen la maleza. Hay muchas connotaciones sobre la existencia de una conexión entre el cambio climático y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Gobierno no lo puede refutar."

En la playa, Kamilla Drapalo, certificaba que el calentamiento se nota."Aquí realmente se puede sentir que el calor es extremo y que el sol quema mucho más. No sé si es por el famoso agujero de ozono. Pero noto que el sol es mucho más intenso aquí".

El miércoles la temperatura media del país alcanzó los 41,9 grados centígrados, algo que no había ocurrido desde que se tienen registros. La máxima anterior se había establecido tan solo un día antes, el martes, con un grado menos. El primer ministro Scott Morrison ha sido señalado por lo que se considera una falta de compromiso contra el cambio climático.

