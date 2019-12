Tres favoritos para las elecciones presidenciales de Croacia

Si las elecciones de este domingo no dan la mayoría a ninguno de los candidatos; habrá una segunda vuelta el próximo domingo 5 de enero. Antes pero, Croacia asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea el próximo 1 de enero.

Los croatas deberán decidir sobre el futuro de la presidenta , que se presenta por el partido de centro-derecha, HDZ. Grabar-Kitarović llegó al poder en las elecciones presidenciales de 2015 con el 50,42% de los votos. Ahora, la mandataria croata se enfrentará al ex primer ministro , entre 2011 y 2016, Milanović.

Las elecciones presidenciales de Croacia se decidirán este domingo. De los once candidatos a la presidencia del país, los favoritos son la actual presidenta Kolinda Grabar-Kitarović , el ex primer ministro Zoran Milanović y el independiente Miroslav Skoro.

