Venezuela afronta su sexta Navidad en recesión

Venezuela cumple su sexto año consecutivo de recesión, con una contracción estimada del 40% al acabar el año y los ahorros e ingresos del ciudadano dilapidados por la altísima inflación. Números alarmantes que mantienen a Venezuela como la peor crisis de la historia de Sudamérica, lo cual no frena la ganas de su gente de seguir comprando. Aunque sea por Navidad.

"Antes no aceptaban los dólares por ahí y ahora todo es tres dólares, dos dólares, todo es en dólares, nada en bolívares", nos revela Odaris, una vendedora.

Una bonita estampa que no obstante ha dado mucho que hablar en la capital, especialmente desde aquellas zonas donde día tras día sufren constantes apagones desde el pasado mes de marzo. "No hay luz, pero ellos iluminan el excremento", ironizaba recientemente el líder opositor Juan Guaidó refiriéndose al plan "Venezuela bella" lanzado por el presidente Maduro durante su sexto año en el poder.

