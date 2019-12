2019: Lo que el Brexit nos dejó...y lo que está por llegar

El 2019 será recordado por los historiadores políticos como el año en que el sistema parlamentario británico jugó con fuego. Un Reino Unido dividido, partidos fracturados y un Primer Ministro muy criticado. Después de muchas negociaciones, Reino Unido evitó romper a las bravas con la UE -sin un acuerdo- después de que se le concediera una prórroga hasta el 31 de octubre. Para Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo esta decisión le daba margen de maniobra.

"Esta extensión es tan flexible como esperaba pero un poco más corta de lo que imaginé. Aún así es suficiente para encontrar la mejor solución. Por favor, no pierdan el tiempo", expresaba Tusk.

El adiós de May

La ex Primera Ministra, Theresa May, a pesar de los esfuerzos, sufrió más fracasos en la Cámara de los Comunes que sus cinco predecesores juntos, incluidas sus tres derrotas en conseguir un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por lo que al final todo se le hizo muy grande.

"Pronto dejaré este cargo que ha sido para mí un privilegio desempeñar. He sido la segunda Primera Ministra pero no seré la última. Me marcho sin rencor, pero con una enorme gratitud de haber tenido la oportunidad de servir al país que quiero", anunciaba entre lágrimas Theresa May.

La llegada de Johnson

Tras ella llegó Boris Johnson, que durante su campaña prometió que no habría más retrasos en el Brexit. Hasta afirmó que prefería "estar muerto en una zanja" que volver a Bruselas para pedir una extensión. Pero los planes no salieron como él quería y todo se torció.

Después de perder su mayoría en el Parlamento, lo que le hizo muy vulnerable, se vio en problemas cuando el Tribunal Supremo del Reino Unido determinó que había sido ilegal su consejo a la Reina de que suspendiera el Parlamento durante 5 semanas. Pero tras una cumbre especial con el Primer Ministro irlandés Leo Varadkar, Bruselas cedió a la reapertura del acuerdo de retirada y a la sustitución de la salvaguarda irlandesa.

El avance permitió que el Primer Ministro solicitara inevitablemente una prórroga hasta el 31 de enero, pero eso no apaciguó las aguas en Westminster. Sin una mayoría, el premier no logró pasar el acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes, por lo que Reino Unido acabó yendo a elecciones, las cuartas en diez años.

"Materializar el Brexit"

Este eslogan le ayudó a conseguir la mayoría conservadora más amplia en 30 años, por lo que aseguró que no habría un segundo referéndum y que Brexit se haría realidad. Reino Unido está a punto de salir de la Unión Europea en enero y entrar en un año de transición en el que ambas partes intentarán negociar un nuevo acuerdo de libre comercio.

La década ha acabado con la sustitución del Presidente del Parlamento, John Bercow, quien sin esperarlo se hizo viral alrededor del mundo, famoso por sus llamadas al orden. El nuevo Presidente es el laborista Lindsay Hole.

El primer año de Johnson como Primer Ministro va a ser muy crítico a la hora de determinar si su mandato de 5 años curará o no el desorden en que vive sumida Gran Bretaña.