Filetes vegetarianos en impresoras 3D

También tiene efectos negativos sobre la salud. Pero los consumidores van cambiando sus hábitos poco a poco. En los últimos años los sustitutos de la carne han incrementado un 451% en el mercado europeo. Pero ¿son realmente saludables estos productos?. La doctora y nutricionista María José Martínez Obiols cree que "esta carne impresa en 3D es proteína de guisante, arroz y alga, la secuencia de aminoácidos es buena nutritivamente hablando, es equilibrada. Igual que puedo recomendar un batido de proteínas o una barrita proteica, ¿por qué no voy a recomendar un filete si realmente sabe a filete?. Eso sería importante probarlo para degustar el sabor a ver cómo es.”

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.