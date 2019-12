El estado de Australia Meridional, que la semana pasada tuvo 86 casas destruidas después de que los incendios forestales se declararan en condiciones catastróficas, se prepara para un retorno de las temperaturas extremas, y se espera que Adelaida, la capital del estado, alcance los 41 C (106 F) el sábado.

Oakbank Balhannah CFS via AP

Un koala bebe agua de manos de un bombero en Australia Meridional Oakbank Balhannah CFS via AP

