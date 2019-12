Según los meteorólogos buena parte de lo que está ocurriendo en el sureste de Australia es debido al llamado Dipolo del océano Índico, un fenómeno climático que eleva sensiblemente los termómetros de este país, con temperaturas la semana pasada de hasta 42 grados en algunos puntos. Y la sequía continúa. No se esperan lluvias continuadas hasta finales de marzo.

Los alrededores de Melbourne son también escenario de incendios, y las autoridades centran sus esfuerzos en salvar a sus ciudadanos a base de evacuaciones masivas, conscientes de que muchas propiedades no tienen salvación posible.

"Los incendios de Gippsland, a lo largo de la noche y todo el día de ayer, crearon su propio clima", explicaba el jefe del Gobierno de Victoria, Daniel Andrews. "Así de feroz fue la actividad de esos incendios. Las pérdidas son muy cuantiosas en propiedades, ganado, vallas y cobertizos. No podremos dar datos concretos en un tiempo".

Es una de las peores crisis medioambientales del país en décadas. Los incendios no dan tregua alguna en Nueva Gales del Sur y en Victoria, al sureste de Australia, donde solo este martes han muerto dos personas. Otras cinco permanecen desaparecidas en estos dos estados.

