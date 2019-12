Netanyahu, que asegura que sabe cómo proteger el país, se enfrenta a las acusaciones de los rivales políticos de su propio partido que consideran que ha sido blando en su gestión de la crisis en Gaza. Los militantes del partido conservador Likud acuden a las urnas este jueves y el ex ministro de Interior, Gideon Saar, e s la principal voz discordante y el candidato señalado para hacer frente al actual primer ministro.

Netanyahu en el punto de mira. El primer ministro de Israel tuvo que abandonar este miércoles el escenario durante un mitin para las primarias de su partido, Likud. Un misil lanzado desde la franja de Gaza , a varios kilómetros de distancia de la ciudad de Ascalón, donde tenía lugar el acto, hizo que los agentes de seguridad del primer ministro le pusiesen a cubierto. Las autoridades israelíes aseguran que el proyectil fue interceptado por la cúpula de hierro, el sistema de seguridad que protege el país. No hay información sobre la autoría del disparo. Es la segunda vez desde septiembre que el lanzamiento de un misil obliga al mandatario a abandonar un acto de campaña.

