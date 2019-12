Chamanes peruanos auguran el fin de la era Trump

Mal fario desde Perú para Donald Trump. Durante la tradicional predicción de los acontecimientos para el próximo año que se celebra en una playa próxima a Lima., los chamanes han anunciado que el presidente de Estados Unidos no será reelegido en los comicios de 2020 ya que los dioses "están buscando un equilibrio con el presidente (Vladimir) Putin para que no haya más discordia". En todo el siglo pasado, solo cuatro líderes del país no lograron un segundo mandato.

En cuanto a las revueltas en Sudamérica, los augurios son mucho mejores, ya que indican que la situación se irá calmando, al igual que en el resto del planeta. El ritual se lleva a cabo cada año con el fin de pedir a los dioses paz y tranquilidad.