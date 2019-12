"A las 07.22 en el despegue, el vuelo de Beck Air perdió altitud y perforó una valla de hormigón, chocó con un edificio de dos pisos . No hubo ningún incendio. El trabajo de rescate comenzó inmediatamente. La evacuación de los pasajeros y la tripulación está en marcha. El número de muertos es actualmente de 7. Las circunstancias del accidente y las razones del mismo serán determinadas por una comisión especial", ha dicho la aerolínea en un mensaje de Facebook.

