El Gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos han intercambido 200 prisioneros de guerra en la línea de separación de fuerzas de la región de Donbás. Entre las personas que han sido canjeadas figuran soldados, milicianos, mercenarios, policías y activistas de ambos bandos. Algunos de ellos estuvieron retenidos por el enemigo casi desde el estallido del conflicto en el este de Ucrania en 2014. Un enfrentamiento bélico que ya se ha cobrado la vida de más de 13 000 personas. Todos soñaban con que llegara este momento.

"En este momento me siento bien porque soy libre. Soy una persona libre y finalmente puedo caminar libremente. Nadie me detendrá. Ningún perro me ladrará. Y nadie me dirá que me detenga y levante mis brazos y los ponga detrás de mi cabeza", declara Eduardo, exprisionero en la autoproclamada República Popular de Lugansk.

"Soy de Lugansk. Fui a visitar a mis padres y un tribunal militar de la autoproclamada República Popular de Lugansk me condenó a 12 años de cárcel por alta traición. Tengo un hijo así que... ¡Tengo algo por lo que vivir! Anhelaba este momento", afirma Victoria, exprisionera en la autoproclamada República Popular de Lugansk.

Prisioneros de uno u otro bando, todos quienes han permanecido privados de libertad coinciden en las penurias a las que han tenido que hacer frente hasta que se ha producido un intercambio que es fruto del actual deshielo entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el ruso, Vladímir Putin.

"Cuando los servicios de seguridad ucranianos me llevaron a la cárcel, las autoridades penitenciarias se negaron a hacerse cargo de mí, en cinco ocasiones. Decían: ¡Ya no está vivo! ¡Llévense este cadáver!", relata un prisionero prorruso liberado por el Gobierno de Ucrania.

Después de dos años de infructuosas negociaciones, entre Ucrania y Rusia, el asunto de los denominados 'prisioneros de guerra' fue desbloqueado en la cumbre que tuvo lugar en París el pasado 9 de diciembre. Allí se reunieron, por primera vez, Zelenski y Putin. En presencia del presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, se acordó el canje de todos los prisioneros antes de que terminara el año.