Mientras, unas 15.000 personas se han marchado hacia el Congreso en una manifestación en defensa de la unidad de Españ. Convocada por la sociedad civil, la marcha criticaba el acuerdo entre PSOE, Podemos y ERC, con consignas como "con terroristas no se negocia".

Sánchez también ha afeado a la derecha el bloqueo político. " No se va a romper España y no se va a quebrar la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista votado democráticamente por los españoles", ha dicho para comenzar su discurso.

Andrea Comas/ Associated Press

