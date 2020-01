Luz verde al nuevo Gobierno de coalición en Austria. El partido ecologista ha respaldado con amplia mayoría el pacto firmado con el canciller conservador Sebastián Kurz, despejando así el último obstáculo para una alianza izquierda-derecha inédita en el país.

El líder de los Verdes, Werner Kogler, instó a los delegados a dejar de lado las preocupaciones sobre la coalición y reconocer las oportunidades. "No sabemos si en Austria podemos salvar el clima en todo el mundo. No lo creo, nosotros solos no podemos hacerlo. Pero sí juntos en la UE, si somos pioneros. Pero sólo podemos hacerlo cuando seamos dignos de confianza, entonces podemos hacer nuestra parte, con todas las oportunidades para la economía".

El líder conservador Sebastian Kurz ha felicitado a sus socios, con los que dice, está deseando trabajar en el nuevo Gobierno federal.

Los Verdes lograron casi el 14% de los votos en las elecciones de septiembre, quedando en cuarto lugar detrás del ultraderechista Partido de la Libertad, los socialdemócratas y el partido de Kurz, querecibió más del 37% de los apoyos.

La elección se hizo necesaria tras el colapso de la anterior coalición de gobierno de Kurz con el Partido de la Libertad, tras la publicación de un vídeo que mostraba al entonces líder de la extrema derecha, Heinz-Christian Strache, ofreciendo favores a un supuesto inversor ruso.