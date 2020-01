" El compromiso de dos mil millones de dólares es un coste adicional. Es un compromiso inicial , y si se requieren más fondos, se proporcionarán más fondos. En lo que nos estamos centrando aquí es en el coste humano y el coste de reconstrucción de las vidas de las personas. No nos centramos en el coste financiero. Nos centramos en el coste humano y en asegurarnos de que podemos hacer todo lo que podamos lo más rápido posible para apoyar ese esfuerzo de recuperación", ha explicado Scott Morrison, Primer Ministro de Australia.

Los incendios han matado ya a miles de koalas y canguros y no está claro cuántas cacatúas negras brillantes han logrado escapar. "Todos los días están recibiendo medicamentos para aliviar el dolor. También los tratamos por quemaduras severas en algunos casos y quemaduras menores en otros," cuenta la cofundadora del centro Dana Mitchell.

