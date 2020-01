"Solo quienes previamente han sido objeto de otros métodos que no han dado los resultados esperados, como el crecimiento del hueso, reciben el tratamiento. Esta es la última oportunidad para estos pacientes", asegura Nogalski.

"Esto es FlexiOss, que parece una piedra pómez, pero no lo es", explica Anna Belcarz, jefa del departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad de Lublin. "Es un material que reemplaza al hueso, que, después de ser humedecido por una solución adquiere elasticidad y puede ser moldeado por un cirujano durante la operación quirúrgica".

Sabía que los médicos no estaban satisfechos con otras técnicas de remplazo de huesos en forma de polvo difíciles de manipular.

"Por supuesto, al principio había mucha incertidumbre, porque no había garantías de que mi cuerpo fuera a aceptar el material, que no fuera a rechazarlo", comenta Bardega.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.