Estados Unidos desmiente que vaya a retirar sus tropas de Irak

La administración Trump ha tenido que salir a la palestra para desmentir que vaya a retirar sus tropas de Irak.

El rumor sobre un posible repliegue corrió este lunes como la pólvora a raíz de una carta de una comandate de la coalición internacional, publicada en los medios de comunicación, que mencionaba una "reubicación de tropas en los próximos días para preparar un desplazamiento posterior".

"No hay ninguna decisión de abandonar Irak -aseguró el secretario de Defensa estadounidense Mark Esper-. _Creo que el pueblo iraquí no quiere que nos vayamos. Saben que estamos allí para ayudarles (...) No como Irán, que quiere controlarlos como a un estado sustituto".

_

Tensión máxima en la región a la espera de represalias de Irán

El rumor sobre el repliegue llegó después que el Parlamento iraquí exigiera a los estadounidenses que se fueran del país, a raíz de la operación en su territorio que costó la vida al poderoso general iraní Soleimaní. Una operación que ha puesto al rojo vivo Oriente Medio, a la espera de las represalias de Irán contra Estados Unidos.

De hecho, más que un repliegue, el Pentágono está procediendo a un reforzamiento importante de su presencia en la región, con el envío de miles de soldados a Kuwait, desde donde Estados Unidos coordina sus operaciones militares en Irak y Afganistán.