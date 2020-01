"El mundo no puede permitirse una nueva guerra en el Golfo", ha dicho, por su parte, el secretario general de la ONU Antonio Guterres.

Las tropas alemanas desplazadas a Irak han recibido órdenes de no salir de sus bases.

Israel, el gran aliado de Washington en la zona y enemigo acérrimo del régimen de los ayatolás, no tiene ninguna duda.

"Soleimaní mató o hirió de gravedad a miles de estadounidenses durante un largo período de tiempo y planeaba matar a muchos más, dice el presidente estadounidense."Fue responsable directa o indirectamente de la muerte de millones de personas, incluido un gran número de manifestantes muertos en el propio Irán. No habrá ni de lejos la tristeza que sus dirigentes harán creer al mundo. Debería haber sido eliminado hace muchos años".

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.