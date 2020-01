...Y tiempo es lo que no le ha faltado a Donald Trump para redoblar, a golpe de tuit, su amenaza: El Pentágono tiene 52 objetivos iraníes, algunos de muy alto nivel, para responder de forma muy rápida y muy dura a un posible contraataque iraní. Esos 52 objetivos corresponden, simbólicamente, al número de rehenes que estudiantes iraníes secuestraron durante un año y medio en la embajada estadounidense de Teherán entre 1979 y 1981.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.