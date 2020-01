“El Irán ha dado este paso en el marco del acuerdo, lo que nos permite reducir nuestros compromisos si otras partes no cumplen con los suyos”, explicaba a Euronews Mahmoud Sadeghi, miembro del Parlamento.

Sin embargo, el tiempo y la forma de la respuesta que los funcionarios iraníes tienen en mente sigue siendo poco clara. Irán no ha hecho más que exigir la retirada de soldados norteamericanos de territorio iraquí.

Desde el asesinato del general Soleimani en la madrugada del viernes, las autoridades iraníes han insistido en que habrá venganza y aseguran que el acto terrorista de los americanos, como lo llaman, no quedará sin respuesta.

En el funeral se condenó el ataque estadounidense a Soleimani y se instó con cánticos a las autoridades para que se lleve a cabo un acto de venganza. La idea de futuras negociaciones o cualquier tipo de acuerdo con los Estados Unidos no parecía tener cabida en el discurso de los asistentes.

"Como iraní que debe su seguridad a patriotas y valientes como el general Soleimani, me siento molesto por haberlo perdido", explicaba un asistente.

Go Matera

