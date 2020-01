Pero el Líbano y Japón no tienen acuerdo de extradición, por lo que prevalecerá la ley libanesa.

Según, The Wall Street Journal Carlos Ghosn recurrió a un "experto en fugas clandestinas" y bastante conocido en su sector llamado Michael Taylor, un exmilitar de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.