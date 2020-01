Terremoto de 6,6 grados de magnitud frente a la costa de Puerto Rico

A pesar de que aún no se registran víctimas ni daños sustanciales, la directora de la Compañía de Turismo Carla Campos informó que las ruinas del Faro de Guánica y la Cueva Ventana de Guayanilla, lugares protegidos por su calidad histórica, han sufrido importante daños.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.