¿OTANOM? Trump propone cambiar el nombre de la OTAN para incluir a Oriente Medio

Trump comentó que Oriente Medio era una prioridad de la OTAN durante su discurso tras el ataque iraní a una base militar estadounidense en Iraq que no dejó víctimas pero sí sembró dudas sobre una posible escalada de violencia entre ambos países tras el asesinato del general iraní Soleimaní por un dron estadounidense.

En un tono de broma también dijo que el secretario Stoltenberg era su mayor fan. No queda claro si la propuesta del cambio de nombre de la Alianza es seria.

"Creo que la OTAN debería ampliarse y que deberíamos incluir a Oriente Medio, absolutamente". ... En este momento la carga está sobre nosotros y eso no es justo", dijo Trump.

Hablando co los periodistas en la Casa Blanca durante un evento no relacionado, Trump dijo que Estados Unidos había frenado a los militantes del Estado Islámico, quitándoles el control del territorio y matando al líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi. "Le hicimos un gran favor a Europa", dijo.

