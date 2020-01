"Hoy, no ha sido Robert quien ha ganado, ni Chris quien ha perdido, hoy solo hay un ganador y es la unidad dentro del Partido Laborista de Malta y estoy comprometido a transmitir esta unidad a nivel nacional, espero que trabajemos juntos por el bien del país", dijo Robert Abela, líder del Partido Laborista de Malta.

