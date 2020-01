"La estrategia que he definido para el Sahel es una estrategia global en la que la acción militar acompaña a una fuerte acción política y diplomática, y a un proyecto de desarrollo técnico, económico y educativo... Dondequiera que luchemos contra este terrorismo, protegemos a los nuestros", afirmaba Macron hace unos meses.

Pero el presidente francés tampoco ha escondido su frustración por el coste humano y económico de la misión. El pasado mes de mayo, encabezó el duelo nacional por la muerte de dos soldados de las Fuerzas Especiales mientras intentaban liberar a varios rehenes en Burkina Faso. Un revés que se suma a la muerte de 13 militares a finales del pasado mes de noviembre al estrellarse su helicóptero durante una operación en Mali y que no ha mermado el apoyo del Elíseo a una misión cuyos efectos se notan a miles de kilómetros de distancia:

